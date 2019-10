Guerra in Siria | la Turchia accusata di aver usato armi chimiche negli attacchi ai curdi

La Guerra della Turchia in Siria degenera : “bambini feriti con napalm e fosforo - a Ras al-Ain scenario agghiacciante” : Le autorità curde nel nordest della Siria accusano la Turchia di usare armi vietate come napalm e munizioni al fosforo bianco, accusa che Ankara smentisce. “L’aggressione turca sta usando tutte le armi disponibili contro Ras al-Ain“, affermano le autorità curde in una dichiarazione diffusa nell’ottavo giorno di offensiva turca. “Affrontando l’ovvio fallimento del suo piano, Erdogan sta facendo ricorso ad armi ...

Guerra in Siria - Mnuchin "Turchia si ritiri"/ Trump a Erdogan "Non fare lo scemo' : Guerra in Siria, il monito di Mnuchin: "Turchia cessi ogni ostilità". La lettera di Trump a Erdogan: "Non fare lo scemo e ragiona"

Mattarella e Trump - incontro alla Casa Bianca : “Sui dazi evitare ritorsioni”. Il tycoon : “In Siria combattano la loro Guerra. Pkk peggio di Isis” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca Sergio Mattarella. Al centro dell’incontro c’è la nuova guerra dei dazi tra Stati Uniti ed Europa che rischia di penalizzare soprattutto il settore dell’agroalimentare italiano. “Mi auguro che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo che eviti una spirale di ritorsioni. E bisogna cercarlo subito”, ha tenuto a precisare il ...

Siria : appello Le Contemporanee per stop Guerra Rojava (2) : (Adnkronos) – Ecco l’appello: “Non parlateci piú di valori occidentali se non sapete difendere i curdi; Non parlateci piú di paritá se lasciate ammazzare le libere donne curde; Non parlateci più di pace se vi girate dall’altra parte davanti alla guerra piú ingiusta del secolo; Non parlateci piú di lotta al terrorismo se abbandonate chi la combatte; Non parlateci piú di niente. Di Italia, di Europa, di identitá, di ...

Siria : appello Le Contemporanee per stop Guerra Rojava : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Non parlateci più di valori occidentali se non sapete difendere il popolo curdo”. Parte in rete un appello tutto al femminile de Le Contemporanee per fermare la guerra nel Rojava. Lo lanciano giornaliste, scrittrici, studiose e donne dell’associazionismo ma anche artiste e donne dello spettacolo sollecitando adesioni, anche in vista di una manifestazione a Roma che potrebbe tenersi la ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Guerra Turchia-Siria - sanzioni Usa - 16 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019: tensione tra Turchia e Siria, c'è il diktat di Erdogan. Governo, è caos manovra.

Siria - Guerra Turchia-curdi/ Germania "no sanzioni a Erdogan" : Assad riprende Manbij : Siria, guerra Turchia-curdi: Ue non lancia sanzioni, Assad intanto riprende la città di Manbij. Russia pattuglia il confine e tenta di frenare Erdogan

Guerra in Siria - Erdogan : 'Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati' : Il 12esimo presidente della Turchia, Recep Erdogan ha scritto in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal che i paesi occidentali dovrebbero sostenere le azioni compiute dai turchi, altrimenti dovrebbero iniziare ad accettarli loro i curdi nei loro paesi. Poi, il presidente turco ha anche aggiunto che ciò che la Turchia sta facendo è un qualcosa che non sono riusciti a fare gli altri paesi e quindi, invece di criticare il modo in cui il ...

Turchia - i primi 7 effetti della Guerra in Siria : Da quando la Casa Bianca ha dato l’annuncio del ritiro delle truppe americane nel Nord est della Siria con il conseguente via libera alla Turchia che si è sentita così «autorizzata» ad agire in quella zona, molte cose sono accadute. Ecco le prime 7 conseguenze

"Fermate la Guerra. Mi darete mai la pace e l'infanzia?". L'appello di Eva il conflitto siriano : “Mi darete la pace? Mi restituirete la mia infanzia?”. Questo è l’appello della piccola Eva, una bambina di Rovaja, rivolto ai vertici delle potenze mondiali per fermare la guerra nel nord della Siria. “Mi rivolgo all’Unicef, alle Nazioni Unite, a Trump” - dice Eva in un video pubblicato dalla sito curdo Kurdish24.net, nella versione inglese. “Mi chiamo Eva, sono di Rovaja, di Kobane, di ...

Guerra in Siria - Volkswagen congela il maxi-investimento in Turchia : Volkswagen ha rinviato la decisione finale sulla costruzione di uno stabilimento automobilistico in Turchia dopo l’operazione militare di Ankara nel nord della Siria

Guerra in Siria - perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...

Trump annuncia sanzioni contro la Turchia ma la Guerra in Siria si allarga : Imporrà dazi raddoppiati al 50% sull'acciaio importato dal Paese, riportandoli al livello precedente ad una riduzione avvenuta a maggio

Siria - le milizie curde vanno in Guerra ascoltando i Rage Against the Machine : il video pubblicato dal batterista della band : Le milizie curde che vanno in guerra ascoltando a tutto volume “Down Rodeo” dei Rage Against the Machine. È la scena immortalata in un video poi condiviso sui social da Brad Wilk, storico batterista della band rock, che lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram commentando: “Le milizie curdo anarco-comuniste guidano verso il fronte per combattere l’invasione turca facendo esplodere la ‘Rabbia’ (giocando sul ...