«Grease» | in arrivo la serie spin-off «Rydell High» 

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) HBO scende in campo nella «guerra dello streaming», puntando sull'effetto amarcord di un cult come. Stando a quanto annunciato nelle ultime ore, HBO Max, la piattaforma streaming di Warner Media innel 2020, avrebbe ordinato una-off del celebre film del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John. Il titolo del progetto,, conferma che lasarà ambientata nella scuola frequentata da Danny e Sandy, teatro della storia raccontata nel film, sempre negli anni '50. Stando a quanto annunciato da HBO Max, ci saranno alcuni personaggi del film e altri del tutto inediti. «Questa è una storia sugli anni del liceo e sulla vita nelle piccole città degli Stati Uniti raccontata sulla scala di un grande musical rock 'n' roll - spiega in un comunicato riportato da Variety la presidente dei contenuti ...

andreapalazzo2 : RT @RadioR101: #R101News: un altro film cult avrà la sua serie tv ???????? - RadioR101 : #R101News: un altro film cult avrà la sua serie tv ???????? - periodicodaily : ok tenetevi forte forte e preparatevi allo #spinoff di #grease -