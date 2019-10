Gravina | “Adotteremo il sistema Var anche per i cori razzisti”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il presidente della Figcha parlato ai microfoni di Sky Sport di alcune novità contro gli episodi di razzismo “Non ho intenzione di abbassare la guardia, mi stupisce che a volte alcunivengono percepiti e altre volte no. Se tutto questo non è normale, adotteremo ilVarper i ‘buu”. A me non interessa se non è chiaro quello che si sente, non mi interessa la quantità ma il principio, sefosse uno solo, va perseguito” Il presidente è tornato sul concetto appena rivisto della responsabilità oggettiva e di quello che le società possono fare per contrastare il fenomeno grazie alla tecnologia “Abbiamo introdotto il concetto di responsabilità oggettiva perché le società hanno tecnologia a disposizione per individuare i responsabili. Manca un unico tassello: la partecipazione del rappresentante dell’ordine pubblico, ...

