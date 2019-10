Gravi danni all’ambiente in 30 aree d’Italia | dall’interramento di liquami a Rende alle

Tifone Hagibis : Gravi danni in Giappone - la parata per Naruhito potrebbe essere rinviata : Per far fronte ai danni provocati dal passaggio del Tifone Hagibis, il governo Giapponese starebbe considerando l’ipotesi di rinviare la parata in onore del nuovo imperatore Naruhito, in programma, al momento, il 22 ottobre: lo riferiscono fonti governative citate dai media locali. La cerimonia di incoronazione di Naruhito e il pranzo – previsti lo stesso giorno – non dovrebbero subire variazioni: sono attesi a Tokyo ...

Maltempo Francia - tornado ad Arles : case scoperchiate - tanti feriti e danni Gravissimi [FOTO] : La perturbazione che oggi sta interessando la Francia sudorientale e il Nord Italia ha prodotto un tornado a Pont-de-Crau, un quartiere di Arles, nel dipartimento delle Bocche del Rodano. Il fenomeno si è verificato tra le 4:40 e le 5 di stamattina, provocando 5 feriti lievi, di cui uno ricoverato in ospedale, secondo i media locali. Il tornado ha causato numerosi e importanti danni, come alberi sradicati, tetti divelti, finestre in frantumi e ...

Maltempo - irrompe la fredda bora ed è come una “pugnalata” sull’Italia : Gravi danni. Allerta Meteo al Sud : come una “pugnalata”: la bora è entrata dalla porta di Nord/Est sull’Italia nella notte e ha provocato gravi danni nell’alto Adriatico, con venti a 100km/h tra Polesine e Romagna, dove si segnalano varie criticità. Dal basso Veneto al litorale marchigiano si sono verificate anche forti piogge con 72mm a Rosolina, 58mm a Lagosanto, 54mm a Mesola e Lido di Classe, 52mm a Senigallia e le temperature sono crollate ovunque, ...

Uomo va in un bagno pubblico con la sigaretta accesa - esplode il bagno - danni Gravissimi alle parti intime : Un Uomo era per strada e aveva bisogno del bagno. E’ così entrato in un bagno pubblico con la sigaretta accesa che, a contatto con il metano presente nel bagno, ha causato un’esplosione gravissima. Tutte le persone che erano li vicino non hanno capito subito cosa fosse accaduto e sono tutti fuggiti urlando. Poi è uscito l’Uomo sotto choc che barcollava e aveva uno sguardo perso nel vuoto. L’Uomo ha riportato danni gravissimi agli organo ...

Il nuovo rapporto sul clima dell’ONU sui Gravi danni agli oceani e ai ghiacci : I mari si stanno innalzando, i ghiacci si stanno sciogliendo e interi ecosistemi sono a rischio a causa delle attività umane, dicono gli scienziati

Dieta vegana - se adottata in Gravidanza può creare danni al nascituro : "Non solo anemie, ma alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino". Occorre integrare una Dieta vegana con vitamina...

Maltempo in Spagna - enorme tornado a pochi chilometri da Malaga : Gravi danni a Campillos [VIDEO] : Dopo le violente grandinate di Madrid, un enorme tornado ha colpito le campagne intorno alla città andalusa di Campillos, nel Sud della Spagna, a pochi chilometri da Malaga nell’entroterra iberico. Impressionanti le immagini del tornado, che ha provocato seri danni: Maltempo in Spagna, enorme tornado a Campillos nell’Andalusia [VIDEO] L'articolo Maltempo in Spagna, enorme tornado a pochi chilometri da Malaga: gravi danni a Campillos ...