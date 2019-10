Governo | Conte | mi aspetto lealtà | non temo i ribaltoni

**Governo : Salvini - ‘Conte cadrà e si farà male’** : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Il signor Conte cadrà e, politicamente, si farà male”. Lo dice Matteo Salvini a Terni. L'articolo **Governo: Salvini, ‘Conte cadrà e si farà male’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Salvini - 'c'è rischio strage posti lavoro e Conte si rifà ciuffo'** : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "La Whirpool chiude e sono anche preoccupato per l'Ilva, sono preoccupato per gli esuberi Alitalia. Potrebbe esserci una strage di posti di lavoro ma Conte fa il fenomeno e si rifà il ciuffo". Lo dice Matteo Salvini a Terni.

Governo : Conte - 'Cdp può rafforzare Terna e Snam' : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Il lavoro svolto dai due gestori delle reti di elettricità e gas", Terna e Snam, "può essere rafforzato dall'opera di Cassa depositi e prestiti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo agli Stati generali della

Governo : Conte - ‘chiediamo a Ue scorporo fondi green da calcolo deficit’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Il Governo sta promuovendo, in sede europea, la possibilità di scorporare dal calcolo del deficit pubblico gli investimenti verdi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte agli Stati generali della transizione energetica. Sarebbe un’occasione, ha spiegato Conte, “per favorire l’occupazione, ridurre le emissioni e trasformare radicalmente il nostro sistema produttivo. ...

Ambiente - Conte : “La strategia del Governo per un’Italia verde si articola su tre pilastri” : Il governo nella manovra ha impostato “un green New Deal” che deve assumere la forma di “un patto con il mondo industriale e produttivo, per favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, la transizione verso fonti di energia rinnovabili, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione, l’integrazione dei sistemi“: lo ha dichiarato il premier premier Giuseppe Conte, in occasione degli Stati Generali ...

Governo : Conte - ‘al lavoro su riforma per riduzione burocrazia’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “In questi giorni si parla molto di lotta all’evasione e Green New deal ma un stiamo lavorando sotto traccia a un altro pilastro: la riforma, la riduzione e la semplificazione della burocrazia e dei procedimenti amministrativi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte agli Stati generali della transizione energetica italiana. “Tra un po’ – ha aggiunto – torneremo a ...

Governo : Conte - ‘coraggioso cambio di passo contro sfiducia’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Solo un coraggioso cambio di passo puo’ contrastare il sentimento di sfiducia che attraversa le nostre società”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte agli Stati generali della transizione energetica. “In questa prospettiva, decisivo, a mio avviso, è il percorso di sostenibilità che non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica, verso cui l’economia deve con ...

Governo : Conte - 'premere su transizione energetica' : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "La strategia del Governo per un'Italia verde si articola su tre pilastri" e tra questi "premere sulla transizione energetica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo agli Stati generali della transizione energetica.

Governo : Conte - 'non penso affatto a fondare nuovo partito' : Roma, 16 ot. (Adnkronos) – "Io non sto affatto pensando di fondare un nuovo partito. Sono impegnato a coordinare l'azione del Governo. Ci sono già vari soggetti politici e, io dico, più che creare nuovi soggetti politici sarebbe opportuno far dialogare quelli esistenti". Lo dice il premier Giuseppe Conte a Speciale Tg1.

La nascita del Governo Conte - vista dagli utenti di Twitter : Il numero di tweet pubblicati nei giorni della fiducia al governo Conte sono stati in larga parte favorevoli al nuovo esecutivo, anche se i partiti di opposizione e i loro rappresentanti sono stati molto più attivi sul social rispetto a quelli di maggioranza. Lo riporta un'analisi svolta da Kpi6 per Agi che ha preso in esame i Contenuti condivisi dal 5 all'11 settembre. In totale sono stati 28 mila i tweet pubblicati e 177 mila le condivisioni. ...

Governo : Salvini - 'Conte e Renzi tolgono a disabili soldi e dignità' : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Sono dalla parte delle famiglie e dei disabili che questo Governo ha completamente abbandonato cancellando persino l'unico interlocutore che avevano nell'esecutivo. Dopo i soldi, Renzi e Conte vogliono togliere anche la dignità a chi lotta ogni giorno per una speranza in più". Così il leader della Lega Matteo Salvini.

Governo : questa sera Conte ospite di 'Speciale Tg1' : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – questa sera il premier Giuseppe Conte sarà ospite di 'Speciale Tg1', in diretta su Rai Uno a partire dalle 21.25.

**Ue : Conte - ‘per Governo pilastro - benessere italiani in perimetro Europa’** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il prossimo Consiglio Europeo ha una duplice valenza politica, in chiave europea ed italiana. è il primo Consiglio Europeo dopo la nomina dei vertici delle Istituzioni dell’Unione Europea e si svolge poche settimane prima dell’avvio del mandato della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e del nuovo Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Questo Consiglio ...

Cosa c’è nella legge di bilancio approvata dal Governo Conte bis : Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Questa mattina all’alba, dopo un vertice di diverse ore, il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2020, il decreto fiscale a essa collegato e ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, un testo ufficiale dove vengono riportate tutte le spese e le entrate che l’esecutivo stima per ...