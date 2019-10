Gli italiani dormono male e il 77% si sveglia stanco | ecco perché

Gli italiani - il turismo sostenibile e l’ecoturismo : “Bisogna investire anche con incentivi ad hoc” : “Un turismo #PlasticFree è possibile e i dati del 9° Rapporto ce lo confermano. Il 75% degli italiani, infatti, preferisce strutture ricettive che non utilizzano plastiche monouso e l’80% si dichiara preoccupato dell’impatto che l’utilizzo della plastica monouso ha sull’ambiente tanto da considerarla un’emergenza cui si deve porre rimedio. Bisogna quindi investire sul turismo sostenibile anche con incentivi ad hoc per ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (17 ottobre). Tutti Gli italiani in gara : Al via la seconda giornata di Europei di Ciclismo su pista oggi ad Apeldoorn, Paesi Bassi. In programma dalle 15.00 alle 18.00 qualificazioni, sedicesimi e ottavi di finale della Velocità individuale (sia uomini che donne). Dalle 19.00 alle 22.00, invece, sarà la volta dei quarti di finale della Velocità individuale e delle finali di Scratch maschile, Eliminazione femminile e dell’Inseguimento a squadre sia maschile che femminile. Italia ...

Sondaggi elettorali Ixè : manovra economica promossa da un terzo deGli italiani : Sondaggi elettorali Ixè: manovra economica promossa da un terzo degli italiani La manovra economica, su cui è stato trovato martedì sera un accordo “salvo intese” dopo un consiglio dei ministri durato ben sei ore, viene giudicata positivamente dal 32% degli italiani e negativamente dal 50%. Sono questi i dati raccolti dagli ultimi Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca andati in onda il 15 ottobre. Nonostante la bocciatura ...

Il Ranking Uefa dei calciatori - ecco i migliori : la classifica - cinque Gli italiani [DETTAGLI] : La Uefa ha pubblicato il Ranking dei calciatori, la classifica dei migliori giocatori europei stilata in base alle prestazioni nelle rispettive nazionali tra Nations League, amichevoli e gare di qualificazione. Graduatoria, dunque, avviata dal settembre del 2018. Tra i primi 100, 5sono gli italiani, 12 invece i calciatori che militano in Serie A. Non mancano le sorprese, sia in positivo che in negativo. In ordine decrescente, troviamo ...

Londra - due italiani condannati per stupro : in un video Gli studenti ridevano dopo la violenza : Due studenti italiani, Lorenzo Costanzo e Ferdinando Orlando, in trasferta a Londra, in Inghilterra, sono stati giudicati colpevoli per lo stupro di una donna all'interno di...

Golf – Open de France : quattro Gli italiani al via del torneo transalpino - Edoardo Molinari guida il gruppo azzurro : quattro gli azzurri al via ovvero Edoardo Molinari, Renato Paratore, Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli in un contesto in cui difende il titolo lo svedese Alex Noren L’European Tour torna a Le Golf National, a Guyancourt nei pressi di Parigi in Francia, teatro dell’ultimo successo in Ryder Cup del Team Europe nel 2018 con Francesco Molinari assoluto protagonista e trascinatore, per la disputa dell’Amundi Open de France (17-20 ottobre). ...

Sondaggio Ixè - la manovra economica non piace aGli italiani : il 50 per cento si dichiara contrario : La manovra economica pensata da Pd e Cinque Stelle non piace agli italiani. A darne riscontro il Sondaggio Ixè per Cartabianca: positivi, infatti, solo il 32 per cento della popolazione. La metà dei casi invece si esprime in maniera critica. Più compatta l'opinione sull'inasprimento delle pene per g

A Detroit il murales di Samantha Cristoforetti (realizzato daGli italiani Orticanoodles) : AstroSamantha sbarca a Detroit. L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti è la protagonista di un murales creato del collettivo milanese Orticanoodles su richiesta del consolato italiano. Il grande graffito è stato realizzato in occasione della Giornata del Contemporaneo 2019 (12 ottobre) nella zona di Eastern Market a Detroit, nel Michigan. A firmarlo è Orticanoodles, collettivo milanese di street art guidato dall’artista Walter ...

Sondaggi politici Analisipolitica - Gli italiani vogliono votare il presidente della Repubblica : Sondaggi politici Analisipolitica, gli italiani vogliono votare il presidente della Repubblica L’Italia è una Repubblica parlamentare in cui il presidente della Repubblica viene eletto dalle camere riunite, ed è quindi sostanzialmente il frutto dei compromessi tra le forze politiche, o, come è più frequente nelle ultime occasioni, espressione delle maggioranze del momento. Per questo secondo molte ricostruzioni giornalistiche diventa ...

Renzi : "Salvini getta il Paese nella paura" Leader Lega replica : "Ti sei inventato un governo per non far votare Gli italiani" : Matteo contro Matteo. Nessuna esclusione di colpi nel duello televisivo, senza diretta, tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dagli studi di Porta a Porta i Leader rispettivamente di Italia Viva e Lega, non se le mandano a dire: "Fa politica da 27 anni ma non ha portato a casa nulla. Solo spot. La sua è la politica degli spot" attacca Renzi rivolgendosi a Salvini."Lei getta il Paese in un clima di paura, parlando di nuove tasse ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (16 ottobre). Tutti Gli italiani in gara : oggi (mercoledì 16 ottobre) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). Questa rassegna continentale si aprirà con le qualificazioni della velocità a squadre e dell’inseguimento a squadre, con i riflettori puntati sui quartetti azzurri, che cercheranno di raggiungere le finali per conquistare punti importanti per il ranking olimpico. Nella sessione serale saranno assegnati quattro titoli: ...

Renzi e Salvini in tv a «Porta a porta» Il leghista : «Il 33% deGli italiani è con me». L'ex premier : «E i 49 milioni?» : Il leader leghista: «Vogliono cancellare quota 100? Per me è una grande conquista sociale che ha dato a 200.000 persone la possibilità di liberarsi dalla legge Fornero». L'ex segretario dem: «Se c'è persona che ha fallito come sindaco è Raggi»

La scuola prepara al lavoro? Il pensiero deGli italiani : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – La scuola prepara al lavoro? è questa la domanda a cui vuole rispondere la ricerca ‘Giovani e lavoro” realizzata da Nestlé e presentata nel corso dell’incontro dal titolo ‘La scuola prepara al lavoro. Vero o falso? Ecco cosa ne pensano gli italiani”. Un appuntamento promosso in occasione dell’edizione 2019 della VET Week, la Settimana Europea della Formazione ...

Sondaggi politici Piepoli : Sala il sindaco più amato daGli italiani : Sondaggi politici Piepoli: Sala il sindaco più amato dagli italiani Gli ultimi Sondaggi politici realizzati dall’Istituto Piepoli per Povera Patria, talk show politico in onda il lunedì sera su Rai 2, hanno rilevato l’indice di fiducia di cui godono, sindaci, leader politici e istituzioni tra gli italiani. La rilevazione ha riservato alcune sorprese. Partiamo dai primi cittadini. Il più amato dagli italiani è Giuseppe Sala, ...