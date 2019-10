Gli eSports protagonisti al Festival dello Sport di Trento | ecco i principali trend

AESVI lancia la Guida aGli eSports : Che cosa sono gli eSports e dove si possono seguire? Che rapporto hanno con i videogiochi e con lo sport tradizionale? Tutti i videogiochi possono essere anche eSports? Come si diventa un videogiocatore professionista? Sono queste, e tante altre, le domande alle quali cerca di rispondere AESVI - l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia - nella sua Guida agli eSports. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Uno ...

La Guida aGli eSports di AESVI : tutto ciò che c’è da sapere sul mondo dei videogiochi competitivi : Che cosa sono gli esports e dove si possono seguire? Che rapporto hanno con i videogiochi e con lo sport tradizionale? Tutti i videogiochi possono essere anche esports? Come si diventa un videogiocatore professionista? Sono queste, e tante altre, le domande alle quali cerca di rispondere AESVI – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia – nella sua Guida agli esports. Uno ...

La Ferrari lancia un sito ufficiale dedicato aGli esports : Ferrari sito esports. In casa Ferrari, galvanizzati dai risultati arrivati nelle ultime settimane che potrebbero consentire di programmare al meglio la prossima stagione, sembrano avere compreso le potenzialità degli esports. Il settore è in costante crescita e coinvolge a 360 gradi ormai quasi tutte le discipline sportive, che hanno compreso quanto questo possa essere un […] L'articolo La Ferrari lancia un sito ufficiale dedicato agli ...

Louis Vuitton - nuova partnership nel mondo deGli eSports : Louis Vuitton, celebre marchio di moda, e Riot Games, società statunitense di sviluppo dei videogiochi, hanno annunciato l’avvio di una collaborazione storica per “League of Legends”. Dal suo lancio nel 2009, League of Legends, gioco multiplayer online, è diventato un fenomeno globale e il gioco per PC più utilizzato al mondo. Ogni anno Riot Games […] L'articolo Louis Vuitton, nuova partnership nel mondo degli eSports è stato realizzato da ...

AESVI guarda aGli eSport lanciando il ramo AESVI 4 eSports : Attraverso un comunicato stampa AESVI annuncia la nascita di un nuovo ramo dell'associazione chiamata AESVI 4 eSports che si dedicherà in maniera verticale agli eSports in rappresentanza delle imprese che operano nel settore del gaming competitivo. 10 i nuovi soci fondatori di AESVI 4 eSports che andranno ad affiancarsi ai publisher e ai developer già soci dell'Associazione: 3 organizzatori di eventi eSports (PG eSports, Progaming/ESL e ...

Digital 360 e Pro2Be per Gli eSports del Monza : Digital 360, società che accompagna le società sportive nella comprensione e nell’attuazione della Trasformazione Digitale, e Pro2Be, il primo eSports talent lab specializzato nei videogames sportivi, sono i partner dell’AC Monza nel progetto eSports presentato ufficialmente nella giornata di venerdì 13 settembre. Una nuova sfida, quella raccolta dal club guidato da Adriano Galliani, che ha […] L'articolo Digital 360 e Pro2Be per gli ...

Milan Games Week powered by TIM - dove e quando trovare tutto il meGlio deGli esports : Continua ad arricchirsi il palinsesto della prossima Milan Games Week powered by TIM, l’appuntamento che dal 27 al 29 settembre porterà a Fiera Milano Rho momenti imperdibili per gli appassionati di videogiochi competitivi. Arrivano oggi importanti novità per chi visiterà la manifestazione per seguire dal vivo tornei di esports e incontrare alcuni dei più importanti giocatori professionisti del ...

Intel avvicina Gli eSports alle Olimpiadi : Street Fighter e Rocket League tra gli eventi di contorno a Tokyo 2020 : La collaborazione di Intel a livello globale come Worldwide Partner con il Comito Olimpico Internazionale comporta inevitabilmente un’evoluzione a livello tecnologico e digitale delle competizioni sportive più antiche del mondo. Certamente mai nell’Antica Grecia avrebbero potuto immaginare uno sviluppo che comprendesse computer, connessioni iperveloci e Intelligenze artificiali: strumenti ormai indispensabili nell’era moderna sia per aiutare gli ...

Il Monza di Berlusconi sbarca neGli eSports : Il Monza sbarca negli eSports e sotto la nuova proprietà della Fininvest di Silvio Berlusconi guarda con crescente attenzione ai gusti dei giovani e delle nuove generazioni. Venerdì, 13 Settembre, alle ore 12,00, presso la sala stampa dello Stadio Brianteo si terrà la presentazione ufficiale dell’A.C. Monza Team eSports e nell’occasione l’amministratore delegato del club, Adriano […] L'articolo Il Monza di Berlusconi sbarca ...

In palio un Oculus Rift S al miGlior pilota virtuale di Esportseries.net : Sta per ripartire la nuova stagione di Esportseries.net, il portale italiano dedicato al simracing di alto livello che già dalla stagione scorsa collabora Eurogamer.it nell'organizzare campionati su Assetto Corsa, e già dalla stagione in arrivo inizierà ad esplorare anche Assetto Corsa Competizione. I preparativi sono quindi in fermento, così come le sponsorizzazioni che renderanno ancora più competitivi i campionati in programma già presentati ...

ISFE Esports è una nuova organizzazione che coordinerà Gli eSport in Europa : La Interactive Software Federation of Europe ha istituito l'ISFE eSports, una nuova suddivisione che coordinerà gli eSports in Europa in collaborazione con società di streaming, di publishing e sviluppatori di giochi in tutto il mondo.ESL, Activision Blizzard, Epic Games, Ubisoft, Riot Games, Electronic Arts, Supercell, Twitch, Bandai Namco e Take-Two Interactive hanno collaborato con l'ISFE per integrare le iniziative collettive di eSports in ...

Acer annuncia Planet9 - una nuova piattaforma dedicata aGli eSports : Attraverso un comunicato stampa, Acer, nel corso della sua conferenza globale, ha presentato la piattaforma di eSport di prossima generazione Planet9. È una community aperta, che consentirà ai giocatori di costruire la propria squadra, allenarsi per l'eccellenza e sfidarsi per la vittoria. Attualmente la piattaforma è in closed beta, ed entrerà in open beta il 30 gennaio 2020."Planet9 è una piattaforma di eSport di prossima generazione che offre ...

Florenzi e De Rossi puntano suGli eSports e investono in Mkers : Il capitano della AS Roma Alessandro Florenzi e Daniele De Rossi centrocampista del Boca Juniors investono in Mkers, start up Italiana recentemente premiata da BHeroes come una delle realtà italiane più innovative. Con questa operazione i due protagonisti del calcio italiano e internazionale entrano nel mondo degli eSports dalla porta principale: quella dei team. Il […] L'articolo Florenzi e De Rossi puntano sugli eSports e investono in ...