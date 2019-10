Giochi Mondiali Militari | soldati da 109 Paesi in Cina

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Alla settima edizione deiparteciperanno 9.308provenienti da 109. La manifestazione prendera' il via a Wuhan domani. Lo afferma Yang Jian, presidente della Commissione Esecutiva dei, in conferenza stampa. Secondo il Maggiore Generale Yang, i migliori atletidi tutto il mondo si sfideranno in un record di 329 eventi in 27 sport in un evento di 10 giorni. Tra tutti gli atleti, 67 hanno vinto campionati del mondo, 118 sono tra i primi otto classificati aiOlimpici di Rio e 43 sono campioni in carica in cinque sport. Questa edizione rappresenta la prima volta che isono stati organizzati al di fuori delle caserme e la prima volta che tutti gli eventi si svolgono in una sola citta'. "Dopo due anni di preparativi, tutti i lavori preliminari sono stati completati. Tutto e' pronto per l'inaugurazione ufficiale ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella incontra gli atleti partecipanti alla 7ª edizione dei Giochi Mondiali #Militari - Coninews : ARGENTO IRIDATO E CARTA OLIMPICA! ?? Ai Mondiali di Stoccarda Marco #Lodadio conquista il secondo gradino del podio… - MinisteroDifesa : Il Presidente #Mattarella consegna il #Tricolore agli atleti che prenderanno parte alla 7^ edizione dei Giochi Mon… -