Gigi D’Alessio presenta Noi Due - il nuovo album con 6 feat ma senza Anna Tatangelo “altrimenti ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli” (video) : Esce venerdì 18 ottobre il nuovo album di Gigi D'Alessio, Noi Due. Il titolo non è un riferimento alla storia d'amore con Anna Tatangelo, grande assente del progetto perché "altrimenti ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli", spiega l'artista, in radio nello stesso giorno con un featuring con Fiorella Mannoia. E proprio da lei vogliamo partire. Come è nata la collaborazione con Fiorella Mannoia? Era una sfida da vincere, nata sulle pagine ...

Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada su Rai1 : “Sarà uno show vero!” : Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada insieme su Rai1 con Vent’anni che siamo italiani: “Sarà uno show vero!” Vent’anni che siamo italiani andrà in onda dal 29 novembre su Rai1 e sarà condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Tre puntate in cui al centro ci sarà la musica e più precisamente la musica di Gigi, che sarà accompagnato in questa nuova avventura dalla Incontrada, ormai volto amatissimo delle ...

Centro Commerciale Romaest : Gigi D’Alessio incontra fan e presenta nuovo album : Roma – Gigi D’Alessio sceglie il Centro Commerciale Romaest per la prima tappa del suo instore tour. A partire dalle ore 17.30 di venerdì 18 ottobre infatti, il grande cantautore italiano, presenterà presso l’area eventi di via Collatina,858 (secondo piano-ingresso nord),il suo nuovo e attesissimo album: Noi Due. L’ultimo lavoro dell’artista (che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi conquistandone 3 di diamante e ...

Napoli - Gigi D’Alessio difende Ancelotti : “ha sempre dimostrato il suo valore - diamogli tempo e nessuna colpa” : Gigi D’Alessio difende Carlo Ancelotti: il cantautore partenopeo spende delle belle parole per l’allenatore del suo Napoli Attualmente quarto in classifica, a 6 punti dalla Juventus ancora imbattuta, 5 dall’Inter e 3 dall’Atalanta che hanno perso una gara a testa, il Napoli si ritrova ai limiti della zona Champions, con Roma e Lazio pronte al sorpasso al primo passo falso. A tal proposito, di scivoloni ce ne sono già stati due ...

Gigi D’Alessio dal 18 ottobre torna con l’album “Noi due” e con Vanessa Incontrada su Rai 1 : Milano. «Io scrivo quello che vedo o che sto vivendo al momento». È la premessa fatta da Gigi D’Alessio alla

Gigi D’Alessio : Vent'anni fa a Sanremo non volevano cantassi in napoletano : Gigi D'Alessio presenta con orgoglio il nuovo lavoro discografico che lo vede collaborare con numerosi artisti e ricorda che, al suo esordio a Sanremo, non volevano che cantasse in napoletano... Venerdì 18 ottobre prossimo uscirà il nuovo album di Gigi D’Alessio, “Noi due”, in cui il cantante partenopeo duetta con numerosi artisti del panorama musicale italiano.\\Lo ha annunciato proprio lui in un post su Instagram, svelando tutte le ...

Gigi D’Alessio : “Io - vittima di pregiudizi : i miei dischi li buttavano nella ‘munnezza’. Ma alla fine ne ho venduti 26 milioni e oggi mi prendo una rivincita” : Chiacchierare con Gigi D’Alessio è come salire sulle montagne russe dell’ironia, della riflessione, della malinconia, ma anche del talento e dell’amore per il proprio lavoro. Con “Noi Due”, il nuovo album in uscita il 18 ottobre, non solo il cantautore partenopeo duetta con Fiorella Mannoia per il nuovo singolo “L’ammore”, ma anche con Giusy Ferreri, Emis Killa e Luchè, oltre al brano estivo “Quanto amore si dà” con Guè ...

Gigi D’Alessio duetta con Fiorella Mannoia - annuncia 3 nuovi concerti con Nino D’Angelo e il programma Rai Vent’Anni Che Siamo Italiani : Nel nuovo album, Noi Due, Gigi D'Alessio duetta con Fiorella Mannoia: c'è lei tra le collaborazioni svelate oggi. Continua intanto il grande successo di Figli Di Un Re Minore, lo spettacolo innovativo di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, richiesto in tutta Italia e anche all'estero. Le date napoletane hanno fatto registrare il tutto esaurito e anche da altre zone d'Italia sono giunte numerose richieste di accoglimento dello spettacolo. Per ...

Gigi D’Alessio riceverà il premio Lunezia - sono fiero di aver segnalato i testi dei suoi pezzi : Un certo tipo di film americani ci ha fregati. Parlo di quelle classiche commediole in cui c'è un tizio che perde la testa dietro la reginetta del ballo, quella a capo delle Cheerleader, la tipa solitamente bionda, occhi azzurri, lineamente perfetti. Tipa che, in genere, delude clamorosamente il tipo, il protagonista del film, andando a fare qualcosa di sgradevole, spesso tra le braccia del capitano della squadra di Footoball Americano, grande, ...

Ufficiale l’instore tour di Gigi D’Alessio per Noi Due : Le date dell'instore tour di Gigi D'Alessio sono finalmente ufficiali. L'artista partenopeo è ora pronto a incontrare i fan per la presentazione del nuovo album, Noi Due, che sarà spedito sul mercato a cominciare dal 18 ottobre. Come già annunciato, Noi Due rappresenterà il naturale seguito di 24.02.1967, che ha rilasciato in occasione del suo 50° compleanno e della sua ultima partecipazione a Sanremo con il brano La Prima Stella. Dal ...

Ilaria D’Alessio - chi è la (sensuale) figlia di Gigi : Gigi D’Alessio ha una figlia 27enne di nome Ilaria che adora al pari dei suoi follower di Instagram che la ricoprono di infinite lusinghe per via delle sue curve generose. Hanno cognomi famosi e volti meno noti: si tratta dei figli della star che, nella maggior parte dei casi, tentano di seguire le orme del loro celebre genitore o si differenziano per altre doti più o meno nascoste. Così, nelle ultime ore, è venuto alla ribalta il nome della ...

“A tuo padre piacciono le ragazzine”. Scritta choc sotto questa dolce foto - ma la figlia di Gigi D’Alessio lo zittisce così : Forte e coraggiosa, Ilaria D’Alessio, la secondogenita del cantante napoletano Gigi, non si lascia scoraggiare da critiche e attacchi crudeli. L’ha dimostrato più volte, replicando a tono agli haters e l’ha fatto anche questa volta, quando un follower ha fatto una battuta molto pesante su suo padre. “Ma è la figlia o la compagna?” ha chiesto qualcuno sui social commentando una foto postata da Ilaria che la ...

Gigi D’Alessio insultato su Instagram - la figlia Ilaria lo difende : Su Instagram insultano Gigi D’Alessio e la figlia Ilaria risponde, difendendolo. Forte e coraggiosa, la secondogenita del cantante napoletano non si lascia scoraggiare da critiche e attacchi crudeli. L’ha dimostrato più volte, replicando a tono agli haters e l’ha fatto anche questa volta, quando un follower ha fatto una battuta molto pesante su suo padre. Ilaria, nata dall’amore di Gigi per l’ex moglie Carmela ...

Gigi D’Alessio insultato su Instagram - la figlia Ilaria lo difende : Su Instagram insultano Gigi D’Alessio e la figlia Ilaria risponde, difendendolo. Forte e coraggiosa, la secondogenita del cantante napoletano non si lascia scoraggiare da critiche e attacchi crudeli. L’ha dimostrato più volte, replicando a tono agli haters e l’ha fatto anche questa volta, quando un follower ha fatto una battuta molto pesante su suo padre. Ilaria, nata dall’amore di Gigi per l’ex moglie Carmela ...