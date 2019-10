Genova | atterraggio d' ermergenza per il volo Napoli-Torino | paura a bordo

Genova - atterraggio di emergenza del Napoli-Torino di Volotea : depressurizzazione cabina : Un aereo della compagnia Volotea che stava comprendo la tratta tra Napoli e Torino è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova a causa di una depressurizzazione in cabina . Sulla pista dello scalo ligure sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia di frontiera e il personale dell’aeroporto. L'articolo Genova , atterraggio di emergenza del Napoli-Torino di Volotea : depressurizzazione ...

Problema in cabina sul volo Napoli-Torino - atterraggio d’emergenza a Genova : atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della compagnia volo tea partito da Napoli e diretto a Torino .Continua a leggere

Paura nei cieli italiani : atterraggio d’emergenza a Genova per un volo diretto da Napoli a Torino : atterraggio di emergenza questo pomeriggio all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della compagnia volotea partito da Napoli e diretto a Torino a causa di una depressurizzazione in cabina. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia di frontiera e personale dello scalo. L'articolo Paura nei cieli italiani: atterraggio d’emergenza a Genova per un volo diretto da Napoli a Torino sembra essere il primo su Meteo Web.