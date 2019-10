Gazetta | Lozano rientra oggi | dovrebbe saltare la gara contro il Verona

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Si era temuto il peggio l’altro giorno dopo le immagini dell’infortunio di Hirvingil Panama Dopo l’ennesima entrata dura,è rimasto a terra dolorante, in un primo momento s’è pensato che fosse interessata la caviglia ma il giocatore s’è rialzato e ha provato a restare in campo: ha dovuto arrendersi, però, dopo qualche minuto per il dolore lancinante che l’ha costretto a uscire dal campo in barella Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’attaccante messicanoa Castel Volturno dove sarà visitato dal medico sociale Raffaele Canonico, ma è probabile che non sia presente sabato pomeriggio per la sfidailL'articololaililNapolista.