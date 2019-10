Formula 1 – Hamilton durissimo | Lewis si sfoga sui social | “voglio mollare e chiudere

Formula 1 - Hamilton esalta Bottas : “non c’è una coppia migliore della nostra - il nostro approccio funziona” : Il pilota britannico ha esaltato il compagno di squadra, sottolineando come sia sempre più veloce ogni anno di più Il titolo Costruttori è già in tasca, per quello piloti bisognerà attendere per capire chi se lo metterà in tasca tra Hamilton e Bottas. Il britannico è certamente favorito, basterà conquistare 14 punti più del compagno in Messico per festeggiare il sesto Mondiale in carriera, andando a meno uno da Michael ...

Formula 1 – Ferrari - senti Briatore : “basta cazzate! Leclerc primo pilota - è più veloce di Vettel e può battere Hamilton” : Flavio Briatore esprime il suo parere sulla Ferrari, senza mezzi termini. Leclerc deve essere il primo pilota: è più veloce di Vettel e può battere Hamilton La Ferrari sembra essersi svegliata tardi. La prima parte di stagione, complice un po’ di sfortuna e qualche prestazione negativa di team e piloti, ha generato un gap importante con la Mercedes, ormai complicato da ridurre. La scuderia tedesca ha vinto il Mondiale costruttori a ...

Formula 1 - la rivelazione di Bottas dopo la vittoria di Suzuka : “ho usato un vecchio telaio di Hamilton” : Il pilota finlandese ha rivelato di aver utilizzato un telaio vecchio di Hamilton a Suzuka, con cui si è trovato subito a suo agio Piccolo retroscena per Valtteri Bottas a Suzuka, rivelato proprio dal pilota finlandese al termine del Gran Premio vinto davanti a Sebastian Vettel e al compagno di squadra Hamilton. Photo4/LaPresse Il driver di Nastola ha reso noto ai microfoni di C More di aver cambiato il proprio telaio per la gara ...

Formula 1 – Bottas ed Hamilton si prendono gioco di Vettel in conferenza stampa a Suzuka : “stai mentendo” [VIDEO] : Sebastian Vettel per nulla preoccupato di una possibile penalizzazione al Gp di Suzuka per partenza anticipata: Hamilton se la ride in conferenza stampa Gara amara, ieri a Suzuka, per Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari è stato protagonista di una pessima partenza al Gp del Giappone, dalla pole position, che gli è costata carissima e lo ha costretto ad accontentarsi del terzo posto finale, alle spalle dei piloti Mercedes Bottas ed ...

Formula 1 - Hamilton vicinissimo al sesto titolo : tutte le combinazioni per essere campione già in Messico : Messo in bacheca il titolo Costruttori, la Mercedes adesso si prepara a festeggiare quello piloti: Hamilton nettamente favorito su Bottas Le gare da disputare restano quattro, la Mercedes ha già vinto il titolo Costruttori e si appresta a festeggiare quello piloti, visto che solo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono rimasti in corsa per l’assegnazione del Mondiale. Il britannico guida la classifica con 337 punti, ben 63 in più ...

Formula 1 - Hamilton ricorda Lauda : “questo titolo Costruttori non ha lo stesso sapore senza di lui” : Il pilota britannico ha voluto ricordare l’ex pilota austriaco, dedicandogli il sesto titolo Costruttori consecutivo C’è un pizzico di tristezza nella giornata trionfale della Mercedes, che a Suzuka ha conquistato il sesto titolo Costruttori consecutivo. Riguarda la mancanza di Niki Lauda, scomparso lo scorso maggio e mai dimenticato dalla scuderia di Brackley. LaPresse/PA Prima Toto Wolff e poi Lewis Hamilton hanno voluto ...

Formula 1 - l’ammissione di Vettel : “la combinazione tra Hamilton e la Mercedes fa la differenza” : Il pilota britannico ha commentato il feeling tra Hamilton e la sua monoposto, ammettendo come si tratti di un binomio quasi perfetto Il sesto titolo Costruttori per la Mercedes è già arrivato a Suzuka, per quello di Lewis Hamilton bisognerà attendere ancora qualche settimana. Il britannico ha ormai in tasca il sesto Campionato del Mondo, mancano pochi punti da conquistare su Bottas per salire un altro gradino nell’Olimpo del ...

Formula 1 - Hamilton punge la Ferrari : “noi campioni del mondo Costruttori? Siamo più forti” : Il pilota britannico ha festeggiato il sesto titolo Costruttori consecutivo della Mercedes, lanciando una frecciatina alla Ferrari Il terzo posto non è certamente il risultato che sognava a Suzuka, ma Lewis Hamilton fa buon visto a cattivo gioco, festeggiando il sesto titolo Costruttori consecutivo della Mercedes. Photo4/LaPresse Un risultato impressionante per il team di Brackley, capace di dominare in lungo e in largo la prima parte di ...

Formula 1 - primo match point per Hamilton in Messico : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Bottas rosicchia qualche punto a Hamilton ma resta comunque distante da Hamilton, che in Messico avrà la prima chance per vincere il sesto titolo iridato in carriera Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone e rosicchia qualche punto a Lewis Hamilton nella classifica piloti, restando comunque lontano dal compagno di squadra, al comando con 64 lunghezze di vantaggio. Un gap che permetterà al britannico di avere il primo match point ...

Formula 1 – Bottas euforico - Vettel arrabbiato e Hamilton di poche parole : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Suzuka : Le sensazioni dei primi tre classificati dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton La Mercedes è campione del mondo Costruttori per la sesta volta consecutiva, è questo il risultato che balza più agli occhi dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton. Una gara strana, partita con l’errore della Ferrari in partenza e proseguita con l’ottimo ...

Formula 1 - Hamilton punge Bottas e pensa… ai delfini : “voglio andare dove li massacrano” : Il pilota britannico ha prima analizzato la prima giornata di libere a Suzuka, rivelando poi di voler andare domani in un luogo noto per il massacro dei delfini Lewis Hamilton può chiudere con un sorriso la prima giornata di prove libere a Suzuka, pur avendo chiuso le FP2 alle spalle di Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Una piccola macchia che potrebbe costargli cara nel caso in cui venissero cancellate le Qualifiche slittate a domenica ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live Fp2 : Bottas poi Hamilton - Gp Giappone 2019 - : Diretta Formula 1, Prove libere live Fp2: Bottas ha fissato il cronometro sul tempo di 1:27.785, piazzandosi al momento davanti ad Hamilton

Formula 1 - Hamilton attacca la Ferrari : “Vettel non è più il pilota numero uno” : Un week-end di fuoco. Non basta il maltempo, che rischia di sconvolgere il programma del GP di Giappone per la Formula 1. Lewis Hamilton ha deciso di aumentare la tensione, provocando la Ferrari. Il britannico, campione del mondo in carica, ha parlato dell’episodio accaduto a Sochi, con lo scambio di posizioni tra Vettel e Leclerc. Per Hamilton Vettel ha perso il ruolo di guida numero uno nella Rossa, come riportato da Marca: “È una ...

Formula 1 - Hamilton avverte Vettel : “Seb non è più il numero uno - vi dico cosa sta combinando la Ferrari” : Il pilota della Mercedes ha provato a spiegare la situazione venutasi a creare tra Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton appare molto incuriosito dalla situazione venutasi a creare in Ferrari tra Leclerc e Vettel, giunti ai ferri corti dopo un avvio di campionato alquanto tranquillo. Photo4/LaPresse Binotto fatica a tenere a bada i due piloti, protagonisti anche a Sochi di un siparietto tutt’altro che ...