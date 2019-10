Formula 1 – Ferrari nella bufera? Le squadre rivali chiedono chiarimenti alla FIA sul

Formula 1 - la Ferrari fiuta il colpaccio : ecco perché il Cavallino può battere Mercedes e Red Bull in Messico : Ci sono alcuni aspetti che spingono a credere che la Ferrari sia favorita per la vittoria in Messico, ma sarà la pista poi a dare il giudizio finale Archiviato il Gran Premio del Giappone, chiuso con il secondo posto di Vettel, la Ferrari si prepara adesso per l’appuntamento in Messico, dove ci arriva con i favori del pronostico. Il motivo è presto detto e riguarda la conformazione del circuito, che si trova come noto a 2.250 metri ...

Formula 1 - la McLaren furiosa contro la Ferrari : “Leclerc ha messo a rischio l’incolumità degli altri piloti” : Il team principal della McLaren ha accusato la Ferrari di aver tenuto un comportamento rischioso a Suzuka, lasciando in pista Leclerc con un’ala a penzoloni Non solo la Mercedes, anche la McLaren si è scagliata contro la Ferrari per il comportamento tenuto nei primi giri del Gran Premio del Giappone, quando ha permesso a Leclerc di rimanere in pista con l’ala anteriore gravemente danneggiata. Lapresse Un detrito ha colpito la ...

Formula 1 – Fittipaldi non teme una rottura in Ferrari : “il team supporta ancora Vettel” : Emerson Fittipaldi non ha dubbi sulla situazione in casa Ferrari: l’ex campione certo del forte legame tra il team e Vettel La stagione 2019 si è rivelata complicata sin dall’inizio deper la Ferrari: solo dal Gp di Spa il team di Maranello è riuscita a dare soddisfacenti risposte in pista, mettendo paura alla Mercedes. Non sono mancati però gli screzi interni e le polemiche che potrebbero aver allontanato un po’ Vettel ...

Formula 1 – Briatore sgancia la bomba : “ritorno di Alonso? Possibile - se la Ferrari vuole vincere ancora…” : Flavio Briatore apre ad un Possibile ritorno di Fernando Alonso in Formula 1: l’ex patron Benetton lo vedrebbe bene anche in Ferrari Fernando Alonso ha sempre gliassato sul suo Possibile ritorno in Formula 1, dedicandosi ad altri progetti quali il lavoro con Honda e anche un’esperienza nel rally. Il sentore che un giorno il pilota spagnolo possa tornare però resta sempre vivo, magari in un top team. Lo pensa anche Flavio ...

Formula 1 – Ferrari - senti Briatore : “basta cazzate! Leclerc primo pilota - è più veloce di Vettel e può battere Hamilton” : Flavio Briatore esprime il suo parere sulla Ferrari, senza mezzi termini. Leclerc deve essere il primo pilota: è più veloce di Vettel e può battere Hamilton La Ferrari sembra essersi svegliata tardi. La prima parte di stagione, complice un po’ di sfortuna e qualche prestazione negativa di team e piloti, ha generato un gap importante con la Mercedes, ormai complicato da ridurre. La scuderia tedesca ha vinto il Mondiale costruttori a ...

Formula 1 - Wolff al settimo cielo : “non mi aspettavo di vincere - abbiamo eguagliato la Ferrari di Schumacher” : Il team principal della Mercedes ha espresso la propria felicità per il successo ottenuto in Giappone e per il titolo mondiale Costruttori vincere non è mai semplice, confermarsi è ancora più complicato, farlo sei volte consecutive è davvero impressionante. La Mercedes è campione del mondo Costruttori per la sesta volta, eguagliando il record della Ferrari di Schumacher e Jean Todt, primato che sembrava impossibile da ...

Diretta Formula 1/ Bottas ha vinto gara GP Giappone! Ferrari spreca - Vettel secondo : Diretta Formula 1: Bottas ha vinto gara Gp Giappone 2019! Ferrari spreca: Vettel secondo, poi Hamilton. Cronaca e ordine d'arrivo a Suzuka, oggi 13 ottobre.

Formula 1 - Hamilton punge la Ferrari : “noi campioni del mondo Costruttori? Siamo più forti” : Il pilota britannico ha festeggiato il sesto titolo Costruttori consecutivo della Mercedes, lanciando una frecciatina alla Ferrari Il terzo posto non è certamente il risultato che sognava a Suzuka, ma Lewis Hamilton fa buon visto a cattivo gioco, festeggiando il sesto titolo Costruttori consecutivo della Mercedes. Photo4/LaPresse Un risultato impressionante per il team di Brackley, capace di dominare in lungo e in largo la prima parte di ...

Formula 1 – Doppietta Ferrari a Suzuka : la griglia di partenza del Gp del Giappone : Due Ferrari davanti a tutti a Suzuka, seconda fila tutta Mercedes: la griglia di partenza del Gp del Giappone Ferrari show sul circuto di Suzuka: il team di Maranello si prende la quinta pole position consecutiva, questa volta con Sebastian Vettel. Il pilota tedesco si è lasciato alle spalle il suo compagno di squadra, regalando una fantastica Doppietta rossa a tutti i fan che hanno puntato la sveglia presto in questa insolita domenica di ...

Formula 1 - Ricciardo mette le cose in chiaro : “una clausola per andare in Ferrari? Ecco la verità” : Il pilota australiano ha fatto chiarezza sul proprio futuro, sottolineando come rispetterà il contratto con la Renault Il nome di Daniel Ricciardo è stato spesso accostato a Ferrari e Mercedes, senza però avvicinarsi mai concretamente né ad una e né all’altra scuderia. Al momento l’australiano ha un contratto con la Renault, all’interno del quale non esiste nessuna clausola che gli permetterebbe di lasciare il team di ...

Formula 1 – Ferrari - senti Irvine : “Leclerc più forte di Verstappen! Max fa errori stupidi - Charles ha più potenziale” : Eddie Irvine parla confronta i talenti di Charles Leclerc e Max Verstappen: secondo l’ex pilota Ferrari il giovane monegasco è il più forte fra i due Charles Leclerc e Max Verstappen sono il presente e il futuro della Formula Uno. I due giovani piloti hanno già dimostrato di poter battagliare con i colleghi più esperti, non solo in quanto talento, ma anche sotto il profilo della personalità. Resta solo da capire chi fra i due è ...

Formula 1 - Marko va controcorrente : “Ferrari più lenta di quanto ci aspettassimo. Il tifone? Non arriverà un bel niente” : Il consulente della Red Bull ha parlato dopo la prima giornata di libere, soffermandosi sul livello della Ferrari e sul tifone Helmut Marko va controcorrente in Giappone, considerando come esagerato l’allarme scattato per il tifone Hagibis. Il super consulente della Red Bull ha snobbato la minaccia dell’uragano, sottolineando come quella di domani sarà una giornata persa per i team. Photo4/LaPresse Per quanto riguarda ...

Formula 1 - Toto Wolff non si fa ingannare dalla Ferrari : il team principal della Mercedes ‘smaschera’ il Cavallino : L’austriaco ha sottolineato come la Ferrari non abbia mostrato tutto il suo potenziale nelle prove libere del venerdì a Suzuka Il week-end di Suzuka è iniziato oggi nel segno della Mercedes, che ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere con Bottas davanti a tutti. Photo4/LaPresse Un feeling immediato tra la W10 e il tracciato nipponico, che ha costretto Ferrari e Red Bull a inseguire fin dal primo giorno, obbligandole ...

Formula 1 – Concluse le FP2 di Suzuka : Bottas in pole se le qualifiche verranno cancellate! Ferrari in difficoltà [TEMPI] : Bottas precede Hamilton per la seconda doppietta Mercedes nella mattinata di Suzuka: se le qualifiche saranno cancellate, il finlandese ha la pole in tasca. Ferrari in difficoltà dietro Verstappen In un weekend abbastanza incerto a causa delle condizioni meteo, probabilmente è la Mercedes ad avere almeno una sicurezza: le novità portate in pista a Suzuka funzionano. Dopo la doppietta nelle FP1, anche le FP2 vedono il dominio delle ...