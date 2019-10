Flotte aziendali | crescono elettriche e ibride ma il diesel regna ancora sovrano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Le auto green sembrano avere sempre più appeal e l’idea di una svolta elettrica, almeno per le aziende, comincia a diventare più concreta. Questo è quanto emerge dallo studio “Mobilità alla spina 2019: l’auto elettrica e ibrida nelle” di Top Thousand, l’Osservatorio sulla mobilità delle grandi compagnie, che ha preso in esame un campione di 100 aziende (si parla di 85 mila veicoli in tutto) appartenenti a settori diversi. Il sentimento di fiducia verso l’utilizzo di autoedè in crescita, tanto che se nel 2016 – anno del primo sondaggio condotto dall’Osservatorio – appena il 10% dei gestori delleera propenso all’acquisto di tali veicoli, nel 2018 la percentuale si è alzata di oltre dieci punti, con il 22% che pensa ad un incremento delleentro i prossimi 12 mesi. Per quanto riguarda la tipologia delle ...

