FINANZA E POLITICA Non solo Renzi | anche S&P' s può far traballare il Governo

FINANZA E POLITICA/ I veti incrociati che bloccano la manovra : Il Governo sta preparando una manovra e non mostra di essere abbastanza coeso per varare un provvedimento realmente efficace

FINANZA E POLITICA/ Piga : la manovra restrittiva ci porterà in recessione : Nella Nadef è stato previsto un deficit al 2,2% del Pil nel 2020. Ci sarà quindi una manovra restrittiva che aiuterà la recessione

FINANZA E POLITICA/ Le sorprese - industriali - dell'Italia "green" : Le banche centrali, gli Stati e le imprese stanno cercando di tenersi a galla in attesa di eventi importanti a livello globale

FINANZA E POLITICA/ Così la Germania beffa Italia e Francia : Il nuovo Governo ha assunto una posizione filofrancese in Europa che non porterà però a reali e tangibili vantaggi dal punto di vista economico

FINANZA E POLITICA/ Le 'illusioni' sull'Europa coltivate in Italia : C'è forse in Italia troppa euforia sulle decisioni della Bce e sull'atteggiamento dell'Ue in vista della Legge di bilancio