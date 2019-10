Ferrara | la giunta leghista di Alan Fabbri ha aumentato lo stipendio a sindaco e

Ferrara - la giunta leghista ordina 385 crocifissi per le aule scolastiche. Salvini si complimenta. Polemica del Pd regionale : “Scelta ipocrita” : Un ordine di 385 crocifissi in vista dell’avvio dell’anno scolastico. A commissionarlo è stato il comune di Ferrara, dal 9 giugno guidato dal sindaco leghista Alan Fabbri. L’amministrazione, dopo aver fatto un censimento sul numero di aule che ne sono sprovviste, ha adottato provvedimenti per inserirne uno tra gli arredi di ogni ambiente delle scuole di sua proprietà. La scelta della giunta, la prima di centrodestra in una città che per ...