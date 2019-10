Federico Paciotti | da “www mi piaci tu” alla lirica | “La mia infanzia sconvolta dal

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Da “www mitu”musica(ma in chiave rock). È la parabola di, ex membro dei Gazosa, band di teenager che spopolò nei primi anni Duemila, che oggi a 32 anni è diventato tenore e chitarrista rock e si è fatto conoscere in Corea, dove è molto apprezzato dal pubblico. Nel cuore però porta sempre quella prima esperienza nel mondo della musica fatta quando aveva solo 13 anni, con i Gazosa appunto: “La mia storia con la musica iniziata molto presto, quando avevo 5 anni. Già lì avevo un amore doppio: per lae per il rock. Con mia nonna ascoltavo l’opera, con mio padre il rock e si è formata così in me un’anima divisa in due”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. È stato proprio in un negozio di strumenti musicali che ha conosciuto gli altri due membri della band, Jessica Morlacchi e Vincenzo Siani. Avevano 11 anni, ...

