Famiglia segregata in cantina in attesa dell’Apocalisse | è ancora mistero | arrestato un

Fonte : fanpage

(Di giovedì 17 ottobre 2019) In Olanda continua il giallo sullarimastaper 9 anni nelladi una fattoria a Ruinerwold indella fine del mondo. Un uomo di 58 anni è statodalle forze dell'ordine e oggi comparirà in tribunale per un’udienza preliminare: indagini in corso sul tipo di legame che intercorre tra quest'ultimo e i ragazzi tra i 18 e i 25 anni d'età trovati nello sto e sul maggiore di questi che per primo ha lanciato l'allarme.

