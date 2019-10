Fabri Fibra compie 43 anni | il rapper sta per lanciare la raccolta ' Il tempo vola'

Fabri Fibra : ecco la tracklist della sua prima raccolta “Il Tempo Vola (2002-2020)” : In arrivo il 25 ottobre The post Fabri Fibra: ecco la tracklist della sua prima raccolta “Il Tempo Vola (2002-2020)” appeared first on News Mtv Italia.

Come Mai di Fabri Fibra feat. Franco126 è il nuovo singolo da Il Tempo Vola 2002-2020 : Come Mai di Fabri Fibra feat. Franco126 è il nuovo singolo da Il Tempo Vola 2002-2020, raccolta di prossima uscita con la quale si intende festeggiare gli ultimi 18 anni di grandi successi in musica. Il brano in radio dall'11 ottobre conta sulla produzione di Dardust, mentre il testo è firmato dallo stesso Fabri Fibra, Calcutta, e da Franco126 che la interpreta insieme a Fabrizio Tarducci. Nella raccolta che sarà rilasciata il 25 ottobre ...

Fabri Fibra e Franco 126 insieme nella nuova canzone "Come mai" : Ascoltala qui!

Fabri Fibra : in arrivo la raccolta "Il Tempo Vola (2002-2020)" : Una bellissima notizia <3

Il Best Of di Fabri Fibra è Il Tempo Vola (2002-2020) - la raccolta di successi con inediti e rarità : Arriverà a breve un Best Of di Fabri Fibra. Il titolo del nuovo progetto discografico dell'artista è Il Tempo Vola (2002-2020) e sarà rilasciato su etichetta Universal Music in più versioni. Ad annunciarlo ai fan è lo stesso Fibra attraverso un post sui social. La raccolta di brani verrà rilasciata il prossimo 25 ottobre in versione fisica e digitale con una speciale edizione Deluxe con contenuti aggiuntivi. Dai primi successi alle ...

Fabri Fibra - nuovo album con inediti e vecchi successi : l'annuncio a sorpresa su Amazon : Nei giorni scorsi un annuncio, o meglio, un post a dir poco criptico di Fabri Fibra aveva scosso i numerosissimi fan del rap di Senigallia e più in generale gli appassionati di rap italiano. L'artista classe 1976 nel pomeriggio di venerdì ha infatti caricato un'immagine sulla sua pagina Instagram che ha entusiasmato i fan: si tratta di un collage che include alcuni pezzi delle cover degli album dell'autore di 'Non Crollo' ed alcune immagini ...

Fabri Fibra - 5 ipotesi sul senso del post '2002-2020' : Ieri Fabri Fibra ha mandato in visibilio, e per certi versi in confusione, i suoi numerosi fan, e più in generale gli appassionati di rap italiano. Lo ha fatto pubblicando un post tanto entusiasmante quanto enigmatico, volutamente indecifrabile. La grafica caricata dal rapper è infatti costituita da un collage di immagini della sua carriera e cover dei suoi album, accompagnata dalla didascalia '2002-2020'. Nessun'altra informazione è stata ...

