F1 | Ferrari competitiva nel finale di stagione Mercedes si è limitata a gestire…

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Negli ultimi anni i Mondiali di Formula Uno mettevano in mostra una tradizione particolare nella seconda parte di: lacambiava passo, mentre lasi fermava al palo e arrancava fino alla conclusione del campionato. In questo 2019, invece, lo scenario è cambiato profondamente. Laddove iniziava il declino della scuderia di Maranello, ovvero Spa e Monza, questa volta laha cambiato marcia, a suon di risultati. Tre vittorie consecutive, cinque pole position una dietro l’altra, risultati che in questo periodo dell’anno le Rosse non vedevano da tempo immemore. Questa inversione di trend è stata resa possibile da due motivi. Innanzitutto la conformazione delle piste di Spa e Monza, ideali per la potenza della SF90, quindi il pacchetto di aggiornamenti portato a Singapore, che ha colpito nel segno e ha permesso a Charles Leclerc e Sebastian Vettel di ...

mattiamaestri46 : @PasqualeCatap12 @GGiglio99 @marco9894 @interista494 Infatti a Ferrari non basta fare una macchina competitiva,deve… - Martyiyna : RT @FormulaHumor: TIFOSO: 'Seb non è stato penalizzato perché Ferrari tornando competitiva ha di nuovo il suo peso politico!' FIA: *10+5s… - Pontix97 : RT @FormulaHumor: TIFOSO: 'Seb non è stato penalizzato perché Ferrari tornando competitiva ha di nuovo il suo peso politico!' FIA: *10+5s… -