Eva Henger spiega perché è tornata a vivere in Ungheria

Eva Henger accusata di essere una torturatrice di animali : scatta l’esposto : Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri durante la trasmissione Domenica Live, condotta da Barbara D’Urso in onda su canale 5 (reti Mediaset) dal signor Lucas Perracchi, fidanzato della figlia della ex pornostar Eva Henger secondo il quale la signora Henger sarebbe “una torturatrice di animali in quanto detiene il cane chiuso in uno sgabuzzino”, il presidente dell’Associazione Italiana Difesa animali ed Ambiente Lorenzo Croce ha ...

Lucas Peracchi risponde a Eva Henger a Domenica Live : "Non sono violento - lei ha inventato tutto" (VIDEO) : Terremoto in casa Henger, il caso scoppiato dopo le accuse di Eva Henger contro Lucas Peracchi imputandolo per aver messo le mani addosso a sua figlia, Mercedesz nonché fidanzata dell'ex tronista. Il ragazzo è stato ospite a Domenica Live per portare la sua versione dei fatti.Si inizia da una notizia: "Da ieri stiamo finalmente convivendo" dice Lucas, infatti ieri è terminato il trasloco degli ultimi effetti per iniziare ufficialmente la ...

Eva Henger : "Lucas alzò le mani su mia figlia già dopo due mesi" : L'ex attrice hard svela altri inquietanti retroscena sulla storia tra sua figlia Mercedesz e Lucas Peracchi

“Me l’ha detto Mercedesz”. Il racconto di Eva Henger : quella telefonata e l’ultimatum a Lucas : Domenica scorsa Mercedesz Henger è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. L’ex volto dell’Isola dei Famosi ha deciso di parlare per difendersi dalle accuse mosse dalla madre Eva. La lite tra le due prosegue tra social e tv. Eva Henger era stata ospite della D’Urso solo qualche giorno prima sostenendo che la ragazza sia succube del fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi.\\ Mercedesz è entrata in studio visibilmente ...

Eva Henger contro Lucas Peracchi : “Minaccia gesti autolesionisti” : Mercedesz Henger: Eva rivela un nuovo retroscena su Lucas Peracchi Eva Henger continua la sua lotta mediatica contro Lucas Peracchi. Intervistata dal settimanale Spy, l’opinionista di Barbara d’Urso ha rivelato nuovi agghiaccianti retroscena sul fidanzato di sua figlia Mercedesz Henger, risalenti a quando accusò la ragazza di averlo tradito con il suo ex fidanzato. Dopo quell’episodio Lucas è scappato, minacciando gesti di ...

Eva Henger - lo sfogo : “Le certezze svaniscono e ti ritrovi in una mare di dolore” : Eva Henger ha fatto capolino sui social network dopo mesi di silenzio e di distacco dal mondo virtuale. La showgirl ungherese ha commosso i follower scrivendo un messaggio dal tenore intimo postato nelle Instagram Stories, il cui contenuto toccante pare riferirsi sottilmente al suo rapporto sofferto con la figlia Mercedesz. Dopo gli anni del grande successo nel mondo dei film hard e del porno, Eva Henger ha subito una progressiva metamorfosi ...

Eva Henger - furia contro Mercedesz. Caos sui social - poi la decisione : La figlia di Eva Henger, Mercedesz, è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, nella puntata di domenica 6 ottobre, per difendersi dalle accuse mosse dalla madre. La lite tra le due prosegue tra social e tv. Eva Henger era stata ospite della D’Urso solo qualche giorno prima sostenendo che la ragazza sia succube del fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Mercedesz è entrata in studio ...

Mercedesz Henger - malore in diretta a Domenica Live e scambi di “frecciatine” con la madre Eva : «Dietro le galline ci vanno solo i polli» : Il rapporto tra Mercedesz Henger e la madre Eva sembra sempre più compromesso. La 28enne ha avuto un attacco di panico in diretta a Domenica Live proprio mentre riportava la sua versione dei fatti e dava della bugiarda all’ex pornostar. Mercedesz nega che il fidanzato Lucas Perracchi l’abbia mai picchiata e dopo il malore continua il botta e risposta social con la madre. Eva Henger ha replicato alle dichiarazioni rese durante il ...

