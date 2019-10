Europa debole in avvio | listini ancora appesi alla Brexit

Ibm - delude il bilancio sotto la pressione della debolezza in Europa : Il colosso informatico statunitense, impegnato nella difficile transizione alle attività nel cloud dai servizi tecnologici tradizionali, ha risentito di una performance particolarmente delude nte in Germania e Gran Bretagna nel terzo trimestre dell'anno

Europa debole in scia all'Asia - a Piazza Affari attesa per il Def : Borse asiatiche in ribasso in una giornata segnata dai nuovi segnali di rallentamento dell’economia cinese. A Piazza Affari positive moda e banche. Tensioni sui titoli più esposti all'export come St e Cnh