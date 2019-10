Eurogames | Ilary non sbaglia e incanta tutti con il suo look

Ilary Blasi - il look ad Eurogames divide il pubblico : ecco chi ricorda : Eurogames, quinta puntata, i look di Ilary Blasi divide il pubblico Come ogni giovedì Eurogames è tornato su Canale Cinque. E ovviamente, per l’ennesima volta, il look sfoggiato da Ilary Blasi non è passato inosservato. Per questa quinta puntata della versione rinnovata di Giochi Senza Frontiere, la conduttrice romana ha scelto di indossare una tutina […] L'articolo Ilary Blasi, il look ad Eurogames divide il pubblico: ecco chi ...

Ilary Blasi : «Eurogames l’ho fortemente voluto. Va male? Ce ne faremo una ragione» : Ilary Blasi Eurogames, questa sera in onda su Canale 5 con la quinta puntata, non è stato un esperimento riuscito (qui la nostra recensione) ma Ilary Blasi non si scompone più di tanto e rivendica la scelta di aver voluto rifare lo storico Giochi Senza Frontiere e soprattutto l’intenzione di proporre una trasmissione pensata per tutta la famiglia. Gli ascolti non l’hanno premiata (media attorno al 12% di share), ma non ne fa un ...

Ilary Blasi - una nuova batosta per Mediaset dagli ascolti : Eurogames pareggia con le Iene e perde con la Rai : Ancora una batosta per Ilary Blasi e Alvin: Eurogames proprio non decolla negli ascolti. Ieri 10 ottobre 2019 Su Rai1 Un Passo dal Cielo stravince la serata con 4.361.000 spettatori (20.1% di share), doppiando su Canale 5 Eurogames che si ferma a 2.072.000 spettatori (10.8% di share), pareggiando cl

Eurogames - Ilary Blasi conquista con il look total denim : Continua il viaggio di Ilary Blasi e Alvin con Eurogames, rivisitazione di Giochi Senza Frontiere. I due presentatori sono giunti alla quarta puntata e, con l’ironia e la leggerezza che li contraddistingue, hanno portato l’allegria nelle case degli italiani. Un programma diverso, che accantona scandali, tradimenti e lacrime per lasciare spazio a una sana e divertente competizione tra i paesi europei. La scelta sulla conduzione, ormai è evidente, ...

Ilary Blasi il look a Eurogames fa scintille : telespettatori in subbuglio : Eurogames, il look di Ilary Blasi fa scintille. Secondo il web, la conduttrice sembra un meccanico Scorre veloce il tempo e scorre veloce pure Eurogames, pensate che siamo arrivati già al quarto appuntamento! Anche quella di questa sera è una puntata ‘pum pum spumeggiante!’ come direbbe il caro Alvin che conduce il vecchio Giochi senza […] L'articolo Ilary Blasi il look a Eurogames fa scintille: telespettatori in subbuglio ...

Eurogames - tornano Alvin e Ilary Blasi. Le sei nazioni si sfidano al nuovo gioco “Tempesta” : Quarto appuntamento con Eurogames giovedì 10 ottobre in prima serata su Canale 5. La grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeux Sans Frontières ha come sempre alla guida Ilary Blasi e Alvin. Questa settimana le sei nazioni in gara si sfideranno al nuovo gioco “Tempesta”. Le squadre protagoniste della quarta puntata di Eurogames che si sfideranno nelle nove prove sono: San Felice (Italia); Norimberga (Germania); Atene ...

Eurogames - la proposta di matrimonio di un concorrente alla fidanzata. E Ilary Blasi ammonisce : Un proposta di matrimonio in tv? Non è certo una novità. Probabilmente però non era mai capitato nel bel mezzo di una serie di giochi: Emilio, un ragazzo italiano, ha chiesto alla fidanzata Erica di sposarlo e lo ha fatto a Eurogames, su Canale5. “Volevo approfittare di questa occasione per dirti se mi vuoi sposare”. Inutile dire che la ragazza è rimasta attonita mentre i due conduttori hanno fatto battute: “Scappa finché ...

Eurogames - Ilary Blasi criticata per il look sfoggiato in prima serata : Nella serata dello scorso 3 ottobre è stata trasmessa la nuova puntata di Eurogames 2019, che è la trentunesima edizione di Giochi senza frontiere. Il game-show targato Mediaset ha visto ancora una volta protagonista indiscussa Ilary Blasi, ormai ex conduttrice del Grande Fratello Vip. La consorte di Francesco Totti, nel corso del nuovo appuntamento tv, ha fatto discutere di sé per via della sua ultima scelta di stile pensata per gli Eurogames, ...

Ascolti Eurogames : Ilary Blasi e Alvin doppiati da Un passo dal cielo : EuroGames, Ascolti puntata di ieri: Alvin e Ilary Blasi ancora in calo. I dati auditel E’ Fanpage.it a parlare di dato stagionale più basso per Canale5, in riferimento agli Ascolti della puntata di EuroGames di ieri sera, giovedì 3 ottobre 2019. Secondo la testata giornalistica in questione, Ilary Blasi e Alvin, con appena 2 milioni netti di telespettatori, hanno appunto registrato il dato più basso in prima serata, di questa stagione, ...

Eurogames - Ilary Blasi su Canale 5 vestita così : ma davvero? Sconcerto-Mediaset : Giovedì 3 ottobre, su Canale5, è andata in onda la terza puntata di Eurogames, il rifacimento del mitico Giochi senza frontiere, un poco in affanno in termini di share. E a stupire il pubblico è stato ancora una volta l'outfit scelto da Ilary Blasi. La bellissima collega di Alvin indossava infatti u

Eurogames - Ilary Blasi osa con il look e finisce ancora tra le critiche : Eurogames: terza puntata, terzo look per Ilary Blasi che, come nelle settimane successive, non smette di stupire. E di ricevere critiche. ancora una volta le scelte della conduttrice, che presenta lo show di Canale 5 insieme ad Alvin, non hanno convinto i telespettatori più social e se giovedì scorso veniva accusata di aver esagerato con gli accessori per il nuovo appuntamento ha osato ancora di più. Con gioielli e outfit che l’hanno resa a dir ...

Eurogames - Ilary Blasi splende e conquista tutti : Terza puntata per Eurogames, che si conferma uno show televisivo allegro e divertente. E il merito è, anche, di Ilary Blasi e Alvin. La Blasi ce l’ha messa proprio tutta per rendere il programma leggero e adatto ad un pubblico composto da intere famiglie, che, probabilmente, immagina sul divano a tifare per la squadra del proprio Paese. Occhio puntato, dobbiamo ammetterlo, soprattutto al look della conduttrice, che nella prima e nella seconda ...

Ilary Blasi - strano look all’Eurogames : la somiglianza che fa ridere il web : Ilary Blasi, nuovo stranissimo look all’Eurogames: il web nota una particolare somiglianza Ilary Blasi torna a stupire il pubblico dell’Eurogames. Anche per la terza puntata dello show in onda su Canale 5, la bellissima conduttrice ha deciso di indossare degli abiti alquanto strambi. La collega di Alvin ha optato per una comoda tuta intera. Niente […] L'articolo Ilary Blasi, strano look all’Eurogames: la somiglianza che ...

Eurogames 2019 - Giochi senza frontiere/ Diretta 3a puntata : dura prova Ilary Blasi : Eurogames 2019, Giochi senza frontiere: Diretta 3a puntata, 3 ottobre canale 5. Ilary Blasi e Alvin guidano Catania che gioca per l'Italia.