Equitazione : torna in Sicilia la Coppa degli Assi - domani il via ad Ambelia (2) : (Adnkronos) - Il nuovo appuntamento di Ambelia rappresenterà una prestigiosa vetrina per la promozione dell'Isola ed è in quest'ottica che l'Istituto di incremento ippico per la Sicilia e Veronafiere hanno predisposto un protocollo d'intesa che sarà firmato, a novembre, in occasione di Fieracavalli