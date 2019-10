Eminem | età e storia di «The Real Slim Shady» in attesa di un nuovo album

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Marshall Bruce Mathers III,sono al contempo tre personalità differenti e una sola persona, uomo e padre, rapper, attore e produttore, che oggi compie 47 anni. Con lui, Marshall Bruce Mathers III -si sente anche un po' più vecchio chi ha visto e vissuto in presa diretta il suo 8mile ambientato nelle periferie di Detroit, chi ha dato voce al proprio disagio adolescenziale con la mediazione dei versi ficcanti di Lose Yourself, Not Afraid, Theo chi considera i 2000 gli anni migliori in cui poter scansionare la propria adolescenza e conservare così una copia manoscritta dei sogni più arditi ed irripetibili, come è/è stato/saràstesso. Per dirla con parole sue: «Non ci sono eredi al trono, quando morirò, morirà l'Hip Hop». Indi un, che stando ai ...

_rp07_ : Quanto manca uno come Eminem al top nel mondo. Purtroppo l’età avanzata per tutti. Nostalgia. -