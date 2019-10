Elena Santarelli | Volevo rasarmi a zero come mio figlio dopo la chemio

Elena Santarelli sul figlio : "Non mi sembra vero - piango tutte le mattine" - : Serena Granato La testimonial della Heal Onlus continua a commuoversi per il figlio, che è in fase di "follow up" dopo essere stato colpito dal cancro Dopo aver recentemente annunciato ai follower su Instagram di aver scritto un libro dal titolo Una mamma lo sa - il cui ricavato andrà devoluto alla Heal Onlus- Elena Santarelli è tornata a parlare del figlio Giacomo (di 10 anni, ndr), il quale è stato colpito in passato dal cancro. La ...

Elena Santarelli : “Dopo il tumore di mio figlio ho avuto un crollo psicologico - ora sono in terapia” : “Chi ti dice di lasciarsi tutto alle spalle non sa di che cosa sta parlando, non ha vissuto la malattia“. Esordisce così Elena Santarelli in un’intervista al settimanale F nella quale ha confessato di aver avuto un crollo psicologico dopo la lunga battaglia vinta dal figlio Giacomo contro un tumore al cervello. La showgirl, che ha già raccontato tutta la sua storia nel libro “Una mamma lo sa” i cui proventi verranno ...

Elena Santarelli racconta il suo dolore : Mi sentivo Wonder Woman - poi sono crollata : Elena Santarelli è uscita già da qualche tempo dal tunnel della malattia del suo figlio maggiore Giacomo, che già dallo scorso mese di maggio può definirsi guarito. Gli anni della malattia sono stati un incubo per la showgirl e suo marito Bernardo Corradi, che durante quel periodo si sono impegnati anche a sostegno della ricerca e delle altre famiglie nella loro stessa situazione.\\Intervistata dal settimanale F, Elena Santarelli ha raccontato i ...

Elena Santarelli dopo la malattia del figlio : “Seguo una terapia psicologica” : Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio Giacomo e rivela di seguire una terapia psicologica dopo i due anni durissimi vissuti insieme alla sua famiglia. Una prova difficile che la showgirl ha superato con grande coraggio, rimanendo accanto al suo bambino nella lotta contro il tumore. Elena non si è mai arresa e con tenacia ha sostenuto il piccolo Jack sino alla guarigione, annunciata qualche mese fa. Una storia a lieto fine, ...

Elena Santarelli nel libro sulla malattia del figlio : ‘Io sottoposta a biopsia 9 giorni prima della diagnosi di Giacomo’ : “Ero stata operata per una coxartrosi [artrosi dell’anca n.d.r]. L’operazione era andata bene, ma il dottore mi disse che aveva trovato un tessuto che lo preoccupava, e quindi mi fecero una biopsia per capire se si trattava di una massa benigna o maligna (…) Se avessi dovuto fare il percorso di Giacomo non avrei avuto la sua forza e il suo coraggio”. Elena Santarelli racconta nel libro Una mamma lo sa in uscita il 22 ottobre ...

