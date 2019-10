Edward Norton in ‘Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’ alla Festa del Cinema di

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) E’ stato presentato oggideldi Roma “Motherless– Idi una”, l’ultimo film di e con, adattamento dell’omonimo libro di Jonathan Lethem. Siamo negli anni 50’, Lionel Essrog e’ un giovane investigatore privato affetto dsindrome di Tourette, che non ha mai conosciuto la sua famiglia, essendo vissuto fin da piccolo in un orfanotrofio. Deve tutto a Frank Minna (Bruce Willis), il suo mentore e capo, che nutre nei suoi confronti affetto e stima. Un giorno Frank viene ucciso, e Lionel inizia a cercare il colpevole, addentrandosi nei meandri di una New York piena die verita’ nascoste. Nella sua ricerca dei colpevoli dell’assassinio di Frank, Lionel utilizza le sue capacita’ mnemoniche e di osservazione per ricordare le parole e i dettagli dell’ultimo giorno in vita di Frank, per poi crearsi una rete di nomi e indirizzi ...

