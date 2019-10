È una fake news il duetto tra Adele e Nicki Minaj | la rapper ha trollato tutti con uno

Elizabeth Warren ha sfidato Facebook sponsorizzando una fake news su Mark Zuckerberg : Sen. Elizabeth Warren in comizio a New York (foto: Drew Angerer/Getty Images) La senatrice Elizabeth Warren, che è tra i candidati alle primarie del Partito democratico in vista delle presidenziali del 2020 e sta facendo parlare di sé anzitutto per via della sue posizioni di decisa opposizione al monopolio delle aziende della Silicon Valley, ha sponsorizzato un post sul suo profilo Facebook nel quali si legge che Mark Zuckerberg si è apertamente ...

La lista di farmaci ritirati è una colossale fake news - Aifa fa chiarezza : ecco quali sono i farmaci a rischio : Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia del ritiro di una serie di farmaci a base di ranitidina da parte di Aifa (Agenzie italiana del farmaco). La notizia, di base, è reale, ma lista di farmaci che circola sui social network è una colossale fake news. Anche su queste pagine avevamo pubblicato il comunicato di Aifa nel quale si annunciava il ritiro per via della presenza di impurezze nitrosamminiche nei medicinali per uso umano (le ...

Gira una pericolosa truffa su Android con SMS fake degli operatori : le reazioni di Huawei e Samsung : Si è diffusa anche in Europa, in questi mesi, una truffa Android assai insidiosa per alcuni suoi dettagli che la rendono decisamente unica, al punto che produttori come Huawei e Samsung hanno reagito diversamente nel tentativo di garantire i necessari standard di sicurezza alle rispettive utenze. Insomma, nuovi spunti da prendere in considerazione oggi 6 settembre sul robottino verde, al di là delle novità messe a disposizione del pubblico con ...

Signora Longari 'Mi cade sull'uccello'/ La gaffe di Mike Bongiorno è una fake news? : Signora Longari 'Mi cade sull'uccello', La gaffe di Mike Bongiorno nei confronti della campionessa di Rischiatutto, è una fake news?

Commisso : “L’esonero di Montella? una fake news” : Ieri si era diffusa la notizia che Commisso volesse esonerare Montella e che avesse già avviato dei contatti con Gattuso, rimasto senza panchina e quindi disponibile per sostituire il tecnico viola. Era stato detto che Commisso era profondamente deluso dai risultati negativi delle prime due giornate di campionato e che, a difendere Montella, fosse rimasto il solo ds, Pradè. Oggi, il presidente della Fiorentina, ha fugato ogni nube sul futuro del ...

Matteo Salvini e Francesca Verdini non si sono lasciati : “La crisi di coppia è una fake news” : In queste ore si è diffusa con insistenza un'indiscrezione sulla vita privata di Matteo Salvini. Secondo quanto riportato da alcune testate, il leader della Lega e la fidanzata Francesca Verdini si sarebbero lasciati a causa dell'interesse di quest'ultima per un ex tentatore di 'Temptation Island'. Roberto Alessi, direttore di 'Novella 2000', ha assicurato: "Nulla di più falso".

Matteo Salvini - tradito da Francesca Verdini con un tentatore di Temptation Island? Forse una fake news : Non solo la confusione dettata dalla crisi di governo: Matteo Salvini si sarebbe portato il lavoro anche a casa, tra le lenzuola. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani e settimanali, infatti, il leader della Lega avrebbe interrotto la relazione con la fidanzata Francesca Verdini, figlia dell'ex parlamentare Denis. Si tratta ancora di voci di corridoio, di pettegolezzi da cronaca rosa, ma pare che la notizia possa trovare l'ufficialità ...

M5s - il voto su Rousseau fa parte di “valori democratici che non barattiamo. Hackeraggio della piattaforma? È una fake news” : Il voto degli iscritti su Rousseau sulla formazione del nuovo governo M5s-Pd fa parte di quei “valori democratici che non barattiamo per nulla e nessuno e chiediamo vengano rispettati”. Con un post sul Blog delle Stelle, il Movimento chiude alla possibilità di un accordo con i Dem che non preveda l’approvazione finale degli iscritti. Un concetto che in giornata era stato ribadito anche dal presidente della Commissione ...

M5S : "Chi attacca Di Maio attacca tutti i pentastellati. Su Rousseau rivolta degli eletti? È una fake news" : Il nodo Conte è ormai sciolto, visto che il PD si è piegato alla richiesta del MoVimento 5 Stelle di confermarlo come Premier, con tanto di mandato della Direzione dem al segretario Nicola Zingaretti a vagliare la possibilità di un governo guidato dall'avvocato pugliese. Ora, però, c'è un altro nodo da sciogliere ed è quello legato al nome di Luigi Di Maio, che vuole a tutti i costi far parte anche di questo governo e con un ...