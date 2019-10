E se il governo spagnolo si facesse forzare la mano in Catalogna?

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Milano. Ecco cos’è successo nelle ultime tre notti a Barcellona e in altre città della. Migliaia di ragazzi sono scesi per strada e, per la prima volta in molti anni, hanno impresso una spinta violenta alle proteste degli indipendentisti catalani, dopo che la Corte suprema spagnola ha cond

fattoquotidiano : Catalogna, seconda giornata di contestazioni. In migliaia cercano di entrare nelle sedi del governo spagnolo: caric… - AlessandraB18 : RT @andreadortenzio: Per spiegare bene a chi non sa leggere lo spagnolo. Manifestanti radicalizzati aizzati dal governo locale, anche di 14… - sastrep14 : RT @stafe76: Il governo spagnolo è pronto a dichiarare lo stato d'assedio e di eccezione in Catalogna. Diverse fonti confermano che ci sono… -