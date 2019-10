Domenica in e gli ospiti della sesta puntata Anteprima Blogo

Domenica in - boato in trasmissione. Mara Venier : "Il fantasma che gufa sugli ascolti" - sconcerto su Rai 1 : Ci sono davvero i fantasmi negli studi di Rai 1? Il sospetto lo avanza Mara Venier in persona. Il tutto è avvenuto nel corso della puntata di Domenica In di Domenica 13 ottobre. La conduttrice stava ospitando Mika, un colloquio toccante nel quale l'artista ha parlato della battaglia contro il cancro

“Ho perso un figlio”. L’amata attrice e quella tragica confessione a Domenica In. Mara Venier sconvolta : Bella, ironica, divertente, Valeria Marini ha conquistato il pubblico di Domenica In programma nel quale è stata invitata da Mara Venier per parlare del film “Se mi vuoi bene” che la vede protagonista insieme a Flavio Insinna. Tra gli attori del film c’è anche Claudio Bisio mentre il regista è Fausto Brizzi. Un’intervista divertente, piena di battute che ha fatto perdere il filo persino a Mara Venier: tutti gli intervistati ridevano a crepapelle ...

Domenica Live - Eva Henger continua ad accusare Lucas Peracchi di violenza contro la figlia. Lui replica : “Lei chiudeva il cane nello sgabuzzino” : Prosegue ormai da qualche settimana a Domenica Live la saga Hengerful, l’attrice Eva Henger attacca Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz, accusandolo di aver messo le mani addosso a sua figlia. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva chiesto aiuto a Barbara D’Urso per riallacciare i rapporti con la sua primogenita che le avrebbe confessato le violenze subite: “Lucas è venuto in Ungheria. Si è messo a piangere ...

Mara Venier - Domenica In cresce ancora : gli ascolti del 13 ottobre : ascolti Domenica In del 13 ottobre: Mara Venier cresce ancora Il giorno dopo le sfide Domenicali si va a spulciare gli ascolti tv al fine di vedere quale programma ha trionfato sull’altro. Ieri la puntata di Domenica In è stata pregna di ospiti e siparietti divertenti e il pubblico pare proprio abbia gradito perché ieri Mara Venier ha conquistato 2.750.000 spettatori pari ad uno share del 18.8% (nella prima parte) e 2.252.000 spettatori ...

Domenica In – Quinta puntata del 13 ottobre 2019 – Mika - Insinna - Valeria Fabrizi - Rovazzi tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da qui sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Quinta puntata del 13 ottobre 2019 – Mika, Insinna, Valeria Fabrizi, Rovazzi ...

Domenica In - Valeria Fabrizi e il dramma della figlia morta : Flavio Insinna non regge l'emozione : Attesissimo ospite a Domenica In di Mara Venier, nella puntata in onda su Rai 1 Domenica 13 ottobre, ecco Flavio Insinna, che si è presentato insieme a Valeria Fabrizi, l'attrice romana, con la quale si è lanciato in un ballo degno di Ballando con le Stelle, a cui il conduttore de L'eredità ha preso

Domenica In - Valeria Fabrizi : ‘Perdere un figlio è il dolore più grande - somigliava a me’ : Valeria Fabrizi, grande attrice italiana, per i fan di Che Dio ci aiuti è e rimarrà sempre suor Costanza, la madre superiora del convento attorno al quale avviene la narrazione della fiction di Rai1. Ospite di Mara Venier a Domenica In insieme a Favio Insinna per presentare il loro ultimo film ‘Se mi vuoi bene’ ripercorre la sua vita artistica e professionale. Così si passa dal filmato in cui Suor Costanza insieme a Suor Angela ...

Domenica In - Valeria Fabrizi : "Ho perso un figlio di tre mesi - per 16 anni non lavorai" : Una lunga intervista quella rilasciata da Valeria Fabrizi in diretta a Domenica In, che nello studio di Mara Venier è stata invitata in realtà per parlar di ben altro, ossia del nuovo film di Fausto Brizzi Se mi vuoi bene, nel quale lei ricopre un ruolo da co-protagonista.Ciò che nessuno si aspettava, tuttavia, è che Valeria all'improvviso decidesse di aprirsi a Mara Venier e a tutti gli spettatori da casa raccontando di un periodo della sua ...

Mara Venier contro Emanuele Filiberto : "Non gli ho mai chiesto di fare l'inviato a Domenica In - l'ha sognato" : La conduttrice commenta così su Instagram le indiscrezioni di Chi mentre il rampollo di casa Savoia risponde su Facebook...

Domenica In – Quinta puntata del 13 ottobre 2019 – Mika - Insinna - Valeria Fabrizi - Rovazzi tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da qui sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Quinta puntata del 13 ottobre 2019 – Mika, Insinna, Valeria Fabrizi, Rovazzi ...

Sport in tv oggi (Domenica 13 ottobre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Autentica scorpacciata di Sport in questa domenica 13 ottobre. Il Mondiale 2019 di F1 con le qualifiche e la gara, il volley con la Coppa del Mondo e il campionato femminile, il rugby con i Mondiali, il basket con il campionato italiano, le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio e tanto altro…Un menù per palati fini. Il Basket di EuroSport è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese Sport in tv oggi (domenica 13 ottobre): ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 13 ottobre - gli ospiti : Che Tempo che Fa 13 ottobre su Rai 2 alle 19:30 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Simona Ventura, David Sassoli, John Turturro Prosegue l’appuntamento doppio, anzi triplo, con Fabio Fazio su Rai 2: si parte alle 19:30 con Che Tempo Che Farà, poi dalle 21 Che Tempo che Fa con al suo interno anche lo spazio del Tavolo. Immancabile la presenza di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto con il suo momento comico imperdibile (qui quello ...

Barbara D’Urso : Gli ospiti di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso! : Barbara D’Urso ha annunciato alcuni tra gli ospiti che le faranno compagnia nella lunga Domenica su Canale 5. Ecco chi vedremo durante la diretta pomeridiana a Domenica Live ed in prima serata a Live – Non è la D’Urso! Barbara D’Urso si prepara per un’altra Domenica di fuoco. Doppio impegno, come è stato fin dall’inizio della nuova stagione televisiva, per uno dei volti più amati di Mediaset, ma non sarà ...

Domenica In - Mara Venier umilia Filiberto di Savoia : "Non gli ho offerto mai nulla - sogna" : "Mai chiesto a Emanuele Filiberto di fare l'inviato a Domenica In. Il ragazzo l'ha sognato". Mara Venier, dal proprio profilo Instagram, smentisce categoricamente l'ipotesi di un approdo di Emanuele Filiberto come inviato nella trasmissione del pomeriggio Domenicale di Raiuno. Era circolata la voce