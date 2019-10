Domani la prima passeggiata spaziale tutta al femminile FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir sono pronte per laaldella storia: è in programmaalle 13:50 ora italiana e dunque in queste ore si stanno preparando e controllando le tute spaziali, e si stanno ripassando le procedure. Ieri Jessica Meir ha pubblicato sul suo profilo Twitter il primo selfie con la tuta: “Preparazione per ladi venerdì per aiutare le squadre di terra a riparare uno degli elementi della batteria. Primo selfie con la tuta“, “lesaranno molto più spettacolari una volta che passeremo attraverso il portellone“. Le due astronaute usciranno dalla StazioneInternazionale per sostituire un elemento delle batterie che si è guastato nel weekend, senza compromettere le attività di bordo. L’alimentazione generale della ISS, basata su 4 ...

