Diretta Trento Oldenburg | risultato finale 91-81 | streaming video | Knox 25 punti

91-81 Finisce qui, seconda vittoria di Trento su tre partite di EuroCup, tre sconfitte su tre per Oldenburg che non l'ha presa per nulla bene e protesta non si sa bene per che cosa! 91-81 Tre su tre di Tadda. 91-78 Uno su due di Forray dalla lunetta ma a 7 decimi dalla fine viene fischiato fallo a favore di Tadda su un suo tiro da tre. 90-78 Gentile mette in ghiaccio la partita! 88-78 ...

54-52 Canestro da due di Knox, risponde da due Hobbs. 52-50 tripla di Mezzanotte, risponde Boothe dall'altra parte. 49-47 due su due ai liberi di McClain. 49-45 Risponde da due Mahalbasic. 49-43 Due su due ai liberi di Blackmon! 20.34 E' cominciato il terzo periodo! 47-43 Grande tripla di Craft allo scadere del primo tempo! Appuntamento a tra circa dieci minuti per l'inizio ...

47-43 Grande tripla di Craft allo scadere del primo tempo! Appuntamento a tra circa dieci minuti per l'inizio della seconda metà gara! 44-43 Uno su due ai liberi per Sears, timeout Trento. 44-42 Due su due ai liberi di Craft. 42-42 Mahalbasic mette il libero. 42-41 Schiacciata e libero supplementare per Mahalbasic. 42-39 Canestro da fuori di Knox! 40-39 Craft per gentile e canestro da ...

29-31 Forray da due, risponde Boothe da due dall'altra parte. 27-29 Amaize a segno da sotto in contropiede. 27-27 Gentile pareggia di nuovo. 25-27 Tripla comodissima di Amaize. 25-24 Pascolo a segno da sotto! 23-24 Boothe da due, finisce qui un primo quarto equilibratissimo nel quale si è segnato molto! 23-22 Alessandro Gentile mette il libero. 22-22 Canestro e libero supplementare per ...

18-16 Assist di Gentile per Kelly! 16-16 Due canestri di fila di Craft da due e poi Mahalbasic pareggia di nuovo. 12-14 McClain a segno da due. 12-12 Ancora assist di Mahalbasic per Paulding, pareggio dei tedeschi. 12-10 Tripla di Hobbs. 12-7 Knox da due. 10-7 McClain da due su grande assist di Mahalbasic. 10-5 Due su due di King ai liberi. 8-5 Hobbs risponde da due. 8-3 Knox a segno da ...

19.32 E' iniziato il match, palla a due per Oldenburg! 19.27 Alle 19.30 la palla a due alla BLM Group Arena di Trento! Squadre che entrano in campo. 19.23 "Alla qualità del loro sistema di gioco dovremo contrapporre la nostra energia, la nostra presenza mentale, la nostra concentrazione: cercheremo di far prevalere le nostre caratteristiche e la nostra pallacanestro – ...

Il programma di Trento-Oldenburg – La vittoria dell'Aquila contro il Buducnost Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA Live testuale della terza partita del girone D della fase a gironi di EuroCup 2019-2020 tra Dolomiti Energia Trentino e i tedeschi dell'EWE Oldenburg! I padroni di casa di coach Nicola Brienza hanno vinto tra le mura amiche contro Pistoia per ...

73-73 Risponde Knoooox!! 20" da giocare e timeout anche per Sassari. 70-73 SPISUUUUUUUUUUU!! Senza un minimo di ritmo, senza un minimo di senso la tripla segnata dal sardo, timeout Trento. 70-70 Splendido assist di Craft per Knox che appoggia al vetro, 30" sul cronometro. 68-70 1/2 dalla lunetta per Knox. 67-70 VITALIIIIII!! Tripla clamorosa dal palleggio girando sul blocco. 67-67 ...

55-61 Secondo fallo tecnico per Pozzecco che deve abbandonare il campo, Blackmon sbaglia il libero. 55-61 Transizione veloce di Trento con King che regala due punti facili a Gentile. 53-61 Jerrells alza la parabola, la palla danza sul ferro ed entra. INIZIA L'ULTIMO QUARTO! 53-59 Si chiude il terzo periodo. 53-59 Canestro di incredibile difficoltà trovato da King nel traffico e ...

36-47 L'appoggio al vetro di Bucarelli manda le squadre al riposo, grande seconda metà di secondo quarto di Sassari. 36-45 100% dalla lunetta per Mclean, Trento in netta difficoltà. 36-43 Penetrazione vincente di Evans e massimo vantaggio per Sassari. 36-41 Spissu lancia in campo aperto Pierre, il quale si protegge bene con il corpo e appoggia. 36-39 Pierre penetra, cambia mano e imbuca ...

36-31 Tripla del meno 5 di Stefano Gentile. 36-28 Penetrazione vincente di King e timeout Sassari. 34-28 Knox servito al centro da Gentile mette a segno il gancio. 32-28 La difesa sarda battezza male Alessandro Gentile che colpisce da tre. 29-28 Mclean prende la linea di fondo e segna in reverse. 29-26 Penetrazione e appoggio al vetro per Stefano Gentile. 29-24 Virata in post basso di Bilan ...

29-22 Pascolo si alza e spara! A bersaglio la tripla frontale. 26-22 Super tripla di Kelly senza ritmo! INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 23-22 Sulla tripla di Forray sputata fuori dal ferro si chiude il primo quarto di gara. 23-22 Alessandro Gentile in penetrazione assorbe il contatto fisico e va fino in fondo! 21-22 1/2 di Kelly dalla lunetta. 20-22 Stupendo assist di Alessandro Gentile ...

12-7 Splendido assist di Vitali per il taglio vincente di Bilan. 12-5 Rubata di Kelly che lancia Craft in campo aperto, timeout chiamato da Pozzecco. 10-5 Blackmon segna un canestro assurdo con fallo ma sbaglia il libero addizionale. 8-5 Si accoppia male in transizione Trento e Pierre punisce. 8-3 Corre Knox che attacca bene il ferro. 6-3 Tabellata sulla sirena di Kelly da dentro ...