Diamo un calcio alla guerra | lo sport sostenga la Mezzaluna Rossa Curda

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Ilè tutto uno schifo. Dirigenti, certi giocatori, giornalisti, tutti sono ficcati dentro l’affare senza che si preoccupino neanche un po’ della dignità dell’uomo.” Il saluto militare di omaggio ad Erdogan esuacontro i curdi fatto dai giocatori della nazionale turca dimi hanno riportatomente la frase scritta tanti anni fa dal compianto Osvaldo Soriano. Certo l’episodio ha costretto l’Uefa ad aprire una inchiesta. Ma domando: davanti all’esaltazione di un crimine contro l’umanità è sufficiente un’inchiesta amministrativa? La strage dei civili curdi non interroga il movimentoivo e calcistico in particolare? Il salutodel Sultano è stato più volte reiterato. Era già successo venerdì scorso nel match contro l’Albania. ...

