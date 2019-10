Di Maio riapre la manovra | Conte la richiude

Palermo - si riapre il caso della scomparsa dei Maiorana : trovate due impronte digitali : Un mistero che non ha trovato una soluzione in 12 anni: il 3 agosto del 2007 Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio di 47 e 22 anni, sparirono senza lasciare alcuna traccia, se non la loro auto, una Smart, abbandonata nel parcheggio dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi a Palermo. Nessuno ha saputo più nulla di loro: per gli inquirenti si tratta di un caso di “lupara bianca”, un duplice assassinio di matrice mafiosa, in cui i ...