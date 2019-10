Denunciò i boss | Premio Camomilla a Valeria Grasso

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Unite contro la violenza che le ha colpite nel segno della solidarietà come quelle due mani raffigurate nelche le ha fatto incontrare a Roma all’evento Women for Women against Violence. E’ la bella storia solidale tra due palermitane, Barbara Bartolotti che nel 2003 fu vittima di una brutale aggressione durante la quale ha perso il figlio che portava in grembo e di, che con la sua denuncia fece arrestare 25 persone del clan Madonia. Entrambe premiate all’evento che unisce due grandi temi del mondo femminile, la violenza di genere e quella del tumore al seno, partendo dalle cicatrici e dai segni indelebili che lasciano nel corpo e nell’anima di una donna. La kermesse, presentata da Arianna Ciampoli e Livio Beshir e diretta da Antonio Centomani è stata ideata e organizzata da Donatella ...

