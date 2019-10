Decreto fisco | stop all’aumento delle tasse sulla fortuna | sostituito con un nuovo rialzo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Salta l’aumento della cosiddetta ‘tassa‘, prevista nelle prime bozze delfiscale collegato alla manovra. Al postomaggiorisulle vincite alla lotteria, al Gratta&Vinci e simili, la nuova bozza datata 16 ottobre prevede un ulteriore rincaro del prelievo erariale unico (Preu) applicato su slot e Vlt, che era già stato alzato con ilDignità. Da febbraio il prelievo sulle slot e new slot salirà dal 21,6 al 23% e quello sulle videolotteries dal 7,9 al 9 per cento. L’intervento, stando alla relazione tecnica, porterà nelle casse dell’erario un gettito aggiuntivo di 498,9 milioni nel 2020 che salgono a 524,7 dal 2021. La raccolta complessiva dei concessionari per il 2019 è stimata in 23 miliardi per le nuove slot e 24,3 miliardi per le videolotteries. E’ stato invece eliminato l’articolo che sostituiva ...

