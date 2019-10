Dazi Usa | Parmigiano Reggiano subirà il colpo più duro

Dazi E NATO/ Attenti alle ragioni - e alle richieste - degli Usa : "Le tariffe Usa contro l'Europa sono frutto del metodo multilaterale che il presidente Mattarella invoca e non del sovranismo di Trump"

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Scontro sui Dazi - il Capo dello Stato : «Accordo subito». Il presidente Usa : «Italia paghi di più alla Nato» : «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni». Lo ha detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,...

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Il presidente Usa : «Dazi? Valuteremo rimostranze Italia» : «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni». Lo ha detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,...

Borse asiatiche in rialzo dopo il primo accordo sui Dazi Usa-Cina : I mercati finanziari si lasciano alle spalle una settimana all’insegna della propensione al rischio caratterizzata da

Dazi - Coldiretti : “Dopo l’accordo Usa Cina - adesso tocchi Ue” : Dopo l’accordo sui Dazi trovato dagli Stati Uniti con la Cina adesso si trovi una soluzione anche per la Ue con l’Italia che è fra i paesi colpiti dalla decisione del presidente americano Donald Trump di mettere tariffe aggiuntive per 7,5 miliardi di dollari sui prodotti in arrivo dall’Europa. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio, al quale hanno partecipato ...

Dazi Usa - Trump annuncia una tregua nella guerra commerciale con la Cina : nessuna nuova sanzione dal 15 ottobre. Le Borse volano : Da una parte il fronte europeo, con i Dazi degli Usa pronti a scattare il 18 ottobre anche su una parte del made in Italy, dal parmigiano agli amari. Dall’altra l’annuncio di una prima “pace” che metterebbe fine alla guerra commerciale con la Cina. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona che parla di “fase uno“: non ancora lo storico patto per risolvere tutte le annose questioni ...

Trump annuncia : primo accordo Usa-Cina sui Dazi : Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo importante accordo che potrebbe portare a una tregua nella guerra commerciale in atto tra i due paesi. Ad annunciarlo è stato Donald Trump. "Abbiamo centrato una sostanziale fase uno dell'accordo" ha dichiarato il capo della Casa Bianca, annunciando un possibile buon esito definitivo delle trattative.Continua a leggere

Tregua Dazi? Accordo parziale Usa-Cina : 21.06 Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un Accordo parziale che potrebbe portare a una Tregua nella guerra commerciale e gettare le basi per un'intesa più ampia. Un Accordo più completo che il presidente americano, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jinping, potrebbero firmare più avanti nel corso dell'anno. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.

Bloomberg - accordo parziale Usa-Cina : verso la tregua sui Dazi : Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo parziale che potrebbe portare a una tregua nella guerra commerciale e gettare le basi per un’intesa più ampia. Un accordo più completo che Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero firmare più avanti nel corso dell’anno. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti

Dazi - Coldiretti : “In una settimana +220% degli acquisti del parmigiano negli Usa” : Nell’ultima settimana sono più che triplicati (+220%) gli acquisti di parmigiano Reggiano e Grana Padano negli Stati Uniti con una vera e propria corsa a fare scorte prima che sul “Re dei Formaggi” scattino i Dazi voluti dal presidente Donald Trump e autorizzati dal Wto. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata al Forum Internazionale dell’agroalimentare a Cernobbio dove è stata apparecchiata la “La tavola degli americani dopo ...

Dazi : Tronchetti - ‘senza accordo Usa’Cina non c’è crescita’ : Roma, 10 ott.(AdnKronos) – Senza accordo tra Stati Uniti e Cina “non c’è crescita. Se Usa e Cina non trovano un punto di incontro, la crescita mondiale tenderà allo zero. Il che vuol dire impoverimento”: è questa l’analisi dell’Ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera in un’intervista a Corrado Formigli in onda stasera a Piazzapulita, su La7. Secondo Tronchetti “sia gli Usa che la Cina hanno ...

Dazi - Coldiretti : “La black list definitiva in Gazzetta Ufficiale Usa” : E’ stata pubblicata sul Federal Register, la “Gazzetta Ufficiale” del Governo americano, la black list definitiva dei prodotti europei che a partire dalla mezzanotte e un minuto del 18 ottobre saranno colpiti dai Dazi di Trump, per un valore di 7,5 miliardi di dollari. A renderlo noto è la Coldiretti dopo l’ufficializzazione delle misure decise dalla Rappresentanza Usa per il commercio (Ustr) nell’ambito della disputa nel settore aereonautico ...

Dazi - ripartono i negoziati Usa-Cina. Tutti i fronti aperti tra le due superpotenze : Le politiche protezionistiche di Trump non hanno fatto l'America grande ancora ma hanno penalizzato l'economia americana con la produzione manifatturiera in calo. La Cina tende la mano per un'intesa al ribasso, per fare la pace non su tutto. Probabilmente avverrà nel round negoziale numero 13 che comincia giovedì nella capitale americana

Dazi : timore rialzi spinge export formaggi italiani in Usa - +80% ad agosto (2) : (AdnKronos) - Estendendo l’analisi al periodo gennaio-agosto 2019, le importazioni di formaggi da parte degli Stati Uniti sono cresciute del 2,7% in quantità e del 4% in valore (su base tendenziale), grazie a un prezzo unitario medio che è salito dell’1,3%, portandosi a 7,37 dollari al chilogrammo.