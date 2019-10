Dazi | «Gli Usa non colpiranno l’auto europea per non danneggiare l’Italia»

Dazi - Mattarella negli Stati Uniti : “Reciproca imposizione è controproducente per tutti” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita negli Stati Uniti, in conferenza stampa ha fatto il punto sulla situazione dei Dazi. “La reciproca imposizione è controproducente per tutti” ha affermato il capo dello Stato, sostenendo che l’Italia ha costantemente ribadito che “lo spirito transatlantico va coltivato, preservato e mantenuto con forza in ogni ambito” L'articolo Dazi, Mattarella negli Stati ...

Dazi E NATO/ Attenti alle ragioni - e alle richieste - degli Usa : "Le tariffe Usa contro l'Europa sono frutto del metodo multilaterale che il presidente Mattarella invoca e non del sovranismo di Trump"

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Scontro sui Dazi : «Non vogliamo essere duri con l'Italia» : «Non vogliamo essere duri con l'Italia, vedremo di affrontare l'argomento». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, in conferenza stampa con il capo dello Stato Sergio...

De Benedetti : “Riprendo ‘Repubblica’ per donarla a una FonDazione. I miei figli non la amano - almeno smettano di distruggerla” : Riprendersi Repubblica, per salvare quello che rappresenta: “Un pezzo importante della vita di questo Paese. Tante cose sono avvenute su Repubblica, e tante cose sono avvenute a causa di Repubblica, sia sul piano politico che su quello culturale, direi anche civico. Il gruppo Espresso ha avuto in Italia un ruolo fondamentale. Merita di essere conservato e gestito“. E quindi vale la pena riprenderselo e poi regalare le azioni a una ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato una prima parte di accordo con la Cina per mettere fine alla guerra dei Dazi : Venerdì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una prima parte di accordo raggiunto con la Cina per mettere fine alla guerra commerciale cominciata l’anno scorso e portata avanti a colpi di dazi e tariffe. Si tratta

Dazi - Coldiretti : “In una settimana +220% degli acquisti del parmigiano negli Usa” : Nell’ultima settimana sono più che triplicati (+220%) gli acquisti di parmigiano Reggiano e Grana Padano negli Stati Uniti con una vera e propria corsa a fare scorte prima che sul “Re dei Formaggi” scattino i Dazi voluti dal presidente Donald Trump e autorizzati dal Wto. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata al Forum Internazionale dell’agroalimentare a Cernobbio dove è stata apparecchiata la “La tavola degli americani dopo ...

Dazi - Prandini : “Gli aiuti proposti da Coldiretti nel Consiglio Ue” : E’ importante che la proposta della Coldiretti di attivare aiuti compensativi per azzerare l’effetto dei Dazi americani su alcuni prodotti agroalimentari sia stata accolta dal Governo italiano e portata già alla prossima riunione del Consiglio Europeo Agricoltura e Pesca in programma lunedì 14 ottobre. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Forum Internazionale dell’agroalimentare a Cernobbio dove è stata ...

Natalie Imbruglia - mamma a 44 anni con la feconDazione in vitro : Natalie Imbruglia è diventata mamma e lo ha annunciato su Instagram. Martedì 8 ottobre ha postato la foto di una manina di neonato e scritto accanto: “Benvenuto al mondo, Max Valentine Imbruglia. Il mio cuore sta scoppiando! #myboy” La bellissima cantante australiana, 44 anni, ha coronato il suo sogno grazie allaa fecondazione in vitro (FIV) e a un donatore di sperma. Molti amici vip, tra cui la cantante Sophie Ellis-Bextor si sono ...

Visite - intelligence - F35 - Dazi e 5G Il forcing degli Usa agita il governo : Dalle Visite di Barr all'acquisto degli F35 fino ai dazi e alle richieste sul 5G cinese: l'amministrazione Trump è in forte pressing sull'Italia. E nella maggioranza c'è qualche turbolenza Segui su affaritaliani.it

Dazi : Bellanova - 'Trump penalizza le produzioni europee - scelta sbagliata' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "La scelta che sta facendo l'amministrazione americana è una scelta che penalizza le produzioni europee, è una scelta sbagliata perché penalizza i prodotti italiani. Dobbiamo intervenire per convincere a non dare corso ad aumenti sui nostri prodotti e insiem

