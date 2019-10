DAZI E NATO Attenti alle ragioni | e alle richieste | degli Usa

Mattarella-Trump - su Siria e DAZI/ Video "no ritorsioni"; "Italia aumenti spese Nato" : Donald Trump e Sergio Mattarella alla Casa Bianca: Video, vertice Siria, dazi e Digital tax. 'No ritorisioni', ma gli Usa replicano 'Italia paghi più Nato'

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Scontro sui DAZI - il Capo dello Stato : «Accordo subito». Il presidente Usa : «Italia paghi di più alla Nato» : «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni». Lo ha detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,...

FeconDAZIone - l’esperto : “Solo il 5% dei bimbi è nato da gameti “italiani”” : La procreazione è fatta di speranze, attese e tentativi. Per il 35% degli uomini la Fecondazione naturale è una strada chiusa: cause genetiche, congenite, malattie o esposizione a fattori ambientali possono alterare la qualità o la quantità degli spermatozoi in modo da rendere impossibile il concepimento. “L’alternativa è quella di ricorrere al seme di un donatore, una pratica che può diventare costosa per motivi di importazione: ...

Senato - Lega : “Presidente Conte - sui DAZI lei è falso come il Parmesan”. Casellati sospende l’Aula : Bagarre in Aula a Palazzo Madama sulla questione dei dazi degli Stati Uniti. Simone Bossi (Lega), ha attaccato il presidente del Consiglio Conte: "Presidente, lei è falso come il Parmesan...''. Dai banchi della Lega in molto hanno mostrato i cartelli con la scritta 'falso'. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha deciso quindi di sospendere la seduta per qualche minuto.Continua a leggere

Che succede ora che gli Usa hanno scatenato la guerra dei DAZI? : La guerra dei dazi arriva in Italia, minacciando di spedirla in recessione, e apre uno scontro tra Roma e Washington nelle stesse ore in cui Mike Pompeo è in visita nella penisola. Il Wto ha dato agli Stati Uniti il via libera a imporre dazi per 7,5 miliardi di dollari contro l'Unione europea, accusato di aver fornito aiuti illegali ad Airbus. La sentenza segna un momento chiave nella disputa ultra decennale tra i due blocchi economici. Nei ...

La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e altri al risarcimento di circa 47 - 5 milioni di euro per il caso della FonDAZIone Maugeri : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e le altre persone coinvolte nel caso di corruzione intorno alla Fondazione Maugeri al risarcimento di un danno erariale pari a circa 47,5 milioni di euro. La Corte dei Conti

Arda Turan condannato a due anni di carcere : rissa - intimiDAZIoni e colpi di pistola : Dal Barcellona al carcere è un attimo. Come riportato da Sport Mediaset, Arda Turan, 32enne trequartista turco che milita nell'Istanbul Basaksehir, ma di proprietà del Barcellona, è stato condannato a due anni, otto mesi e quindici giorni di carcere per rissa, detenzione illegale di arma da fuoco e