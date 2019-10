Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Vanno riprese subite ledell’organizzazione delinternazionale perché una politica die contromisure tra Usa e Ue metterebbe solo a rischio un mercato florido, con grave danno alle imprese e ai consumatori”. A sostenerlo in una nota è la Cia-Agricoltori Italiani.Cia-Agricoltori Italiani, prendendo spunto dalle parole del presidente della Repubblica Sergio, nell’incontro di ieri con Trump e alla vigilia dell’entrata in vigore deiUsa per 7,5 miliardi di dollari contro l’Ue, “sottolinea come sia giunto il momento, senza ulteriori indugi, di ratificare il Ceta, l’accordo di scambio commerciale con il Canada, già in esercizio da più di un anno”. Oltre al danno per il comparto agroalimentare italiano, rileva la Cia, “gli Usa sono il terzo mercato di ...

TV7Benevento : Dazi: Cia, 'bene Mattarella, riprendere subito regole commercio internazionale'... - Cia_Agricoltura : Poche ore all'entrata in vigore dei #daziUsa ?????????? Per #Cia - con #Mattarella dopo l'incontro con @realDonaldTrump… - Tobia45186285 : RT @dall_giovanni: L'economia raccontata usando senza criterio le 'veline' della Cia: l'economia cinese è allo sbando per i poderosi dazi d… -