Da Saviano a The Pozzolis Family | ecco chi va in onda su Facebook Watch

Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Menlo Park ha deciso di portare nuovi contenuti originali nella sezionededicata ai video sul social network. Per farlo, in Italia, si avvarrà della collaborazione di Ciaopeople, editore di Fanpage.it e dei The Jackal, coinvolgendo nel processo creativo personaggi pubblici e creator italiani. La sezione dedicata ai contenuti video, da quando è stata lanciata al Marché International des Programmes de Communication (Mipcom) nel 2018, è cresciuta, diventando un vero e proprio portale che ospita una vasta gamma di contenuti. “Vogliamo chesia un luogo dove chiunque, ovunque, possa trovare i video che più gli interessano”. scrive Matthew Henick, Global Head of Content Planning and Strategy die Instagram sufor media: “E mentre i video continuano ad avere un ruolo predominante sui social, vogliamo promuovere il nostro lavoro con gli editori e aiutarli ...

Pinzalberto : @leo_the_teacher Non so perché ma le brave persone danno fastidio: Boldrini, Saviano, Rubio, persino una ragazzina… - The_ChosenOne_1 : RT @AnonimaCinefili: #ZeroZeroZero: la serie di #Sollima tratta dal libro di #Saviano merita tutta la vostra attenzione, la nostra recensio… - the_casi_ : RT @ElisabettaGall7: Essere figli del generale Dalla Chiesa non dispensa dall’essere degli ignoranti in malafede Rita Dalla Chiesa: 'C'è t… -