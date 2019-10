Crisi aziendali | crescono le richieste di cassa integrazione a settembre | +51 | 9% rispetto

Lavoro : decreto su Crisi aziendali previsto in Aula Senato il 10 ottobre : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il decreto legge sulle crisi aziendali dovrebbe approdare nell’Aula del Senato giovedì 10 ottobre, se entro quella data terminerà l’esame in commissione, altrimenti potrebbe slittare a martedì 15. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo del Senato. L'articolo Lavoro: decreto su crisi aziendali previsto in Aula Senato il 10 ottobre sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Lavoro : Conte - ‘in campo ogni strumento contro Crisi aziendali’** : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il problema delle crisi aziendali in Italia è un problema molto serio. Alcune hanno un tale impatto che oggi pongono un problema di sistema. Sono d’accordissimo con Landini, nel Sud un arretramento aziendale significa non recuperare più i posti. Il governo deve trovare tutti gli strumenti per fronteggiare queste crisi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...

L’urgenza delle Crisi aziendali nel riciclo dei rifiuti : La Ditta Negretti Giuseppe, una falegnameria storica di Capriano del Colle in provincia di Brescia, ritira rifiuti non pericolosi in legno - bancali usati e cassette – li ricicla, con un trattamento termico di igienizzazione e con le riparazioni necessarie, e poi li rivende come prodotti.Una cosa ottima, direte: consente di risparmiare legno vergine - meno alberi tagliati - contribuisce a ridurre i rifiuti da smaltire in discarica o negli ...

Lavoro e Crisi aziendali - in Gazzetta il decreto con scudo penale a tempo per Ilva. Arcelor : “Possiamo continuare a gestirla” : Il decreto salva–Ilva arriva sul filo di lana e scongiura il disimpegno di ArcelorMittal, che aveva minacciato la chiusura se non fosse stato ripristinato lo scudo penale per l’attuazione del piano ambientale concesso dal governo Renzi e cancellato con il decreto Crescita a far data dal 6 settembre. Mercoledì, proprio nel giorno in cui è nato il governo Conte 2, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto ‘Misure urgenti per ...

Dl Lavoro e Crisi aziendali - Mattarella firma : reintrodotto scudo penale ‘a tempo’ per ex Ilva. Via libera alle misure per rider e Whirlpool : C’è la firma del presidente della Repubblica sotto il decreto “per la tutela del Lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, con le norme per l’ex Ilva, gli sgravi per Whirlpool, le tutele per i rider e la stabilizzazione dei precari di Anpal Servizi, oltre alla proroga degli ammortizzatori per i lavoratori delle aree di crisi complessa di Sardegna e Sicilia. Approvato salvo intese il 6 agosto e bloccato dalla crisi di ...

Roma, 3 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge contenente "misure urgenti per la tutela del Lavoro e la risoluzione di crisi aziendali", che il Consiglio dei ministri aveva approvato il 6 agosto scorso. Nel provvedimento sono inserite, tra l'altro le disposizioni sull'Ilva di Taranto.

Whirlpool : ?«Il decreto Crisi aziendali è insufficiente per salvare Napoli» : La multinazionale degli elettrodomestici in una nota ufficiale punta il dito contro il provvedimento: «L’unica soluzione percorribile è dare una nuova missione produttiva al sito»