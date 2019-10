Criminalità : Pellicani (Pd) - 'allarme omertà in Veneto' : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - "L'inchiesta della Dda di Venezia che ieri ha portato in carcere Antonio Genesio Mangone, affiliato del clan 'ndranghetista Grande Aracri, non solo è l'ennesima conferma della presenza della Criminalità organizzata sul territorio, ma soprattutto mette in luce un aspett

Criminalità : Pellicani (Pd) - ‘allarme omertà in Veneto’ (2) : (Adnkronos) – “L’omertà è l’elemento più preoccupante anche di quest’ultima inchiesta. Gli inquirenti non hanno potuto contare sulla collaborazione delle vittime della ‘ndrangheta. Tanto che per arrivare all’arresto è stato necessario compiere decine di perquisizioni a quegli stessi imprenditori minacciati dai mafiosi, per riuscire ad acquisire le prove necessarie – avverte – Ringrazio ...