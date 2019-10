Criminalità : Ance Veneto - infiltrazioni mafiose fenomeno preoccupante : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – ‘L’allarme lanciato dal Procuratore distrettuale antimafia Bruno Cherchi è un richiamo che non dobbiamo sottovalutare e che ci impone come imprenditori e come Ance Veneto un’assunzione di responsabilità. Le infiltrazioni mafiose infatti costituiscono un fenomeno preoccupante che sta cercando di inquinare un sistema sano e virtuoso come quello Veneto . Purtroppo l’edilizia non è ...

Criminalità - la classifica delle città : Milano prima per reati - Lucca migliore performance : I reati in Italia sono generalmente in calo, reati come omicidi, rapine e usura a eccezione delle truffe e delle frodi informatiche. L’analisi elaborata da Il Sole 24 Ore riguarda tutte le province e le città. E se è vero che ce ne sono alcune confermano il loro primato negativo, a sorpresa in nel podio ne compaiono di nuove. Napoli resta prima in classifica per gli scippi, Vibo Valentia per per gli omicidi e i tentati omicidi e ...