Cosa si sa del furto della Natività del Caravaggio a Palermo | 50 anni dopo

Amici Celebrities - semifinale del 16 ottobre 2019 : Cosa è successo : Alla semifinale di Amici Celebrities andata in onda ieri sera su Canale 5 si sono definiti i 4 finalisti che mercoledì prossimo si sfideranno per accaparrarsi la vittoria.La serata si è aperta con l'ingresso in studio di Maria de Filippi, giudice speciale 'richiamata' per dare nuovamente slancio al programma che non ha goduto di buoni risultati d'ascolto una settimana fa. Il risultato è la ripresa della conduzione da parte di Maria che mette ...

"Ecco Cosa ho visto nella chat dell'orrore in cui era finito mio figlio 13enne" : Hook: Denuncia della mammaIl racconto della mamma del ragazzino che ha fatto scoppiare il caso della chat dell'orrore, con video pedopornografici, violenze e offese gravissime a ebrei e malati. Venticinque indagati in tutta Italia chat pedopornografia whatsaap Raffaello Binelli ?Url ...

Manovra - tutte le tasse del 2020 : Cosa pagheremo di meno : Con la Manovra di bilancio sono introdotte alcune misure che vanno a vantaggio del poter d'acquisto delle famiglie: dopo la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva da 23,1 miliardi, il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori è la seconda misura principale del pacchetto. Ma c'è anche l'eliminazione del supeticket sanitario previsto da settembre.Continua a leggere

Cosa guardare su Netflix nel weekend del 18 ottobre - le serie tv più attese da Living with Yourself a Baby 2 : Come la programmazione mensile aveva già lasciato intendere, questo fine settimana è uno dei più intensi in termini di nuove uscite. Saghe familiari latine, strani esperimenti nel cuore degli Stati Uniti, complicate vicende adolescenziali in zona Parioli, incursioni nelle prigioni turche… Scegliere Cosa guardare su Netflix nel weekend del 18 ottobre non è semplicissimo, ma la varietà promette di soddisfare tutti i gusti. La prima e più ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : tutti gli acquisti e le cessioni del mercato. Cosa è cambiato dalla passata stagione : Sono stati diversi i movimenti di mercato durante l’estate che hanno dato un volto nuovo alla SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile che scatterà nel weekend. Diamo uno sguardo alle varie operazioni e a come sono cambiate le tredici formazioni che si daranno battaglia nei prossimi mesi. Civitanova si presenta per difendere lo scudetto ma ha perso un pezzo pregiatissimo come l’opposto bulgaro Tsvetan ...

Andrea Delogu sbotta su Instagram : «Non sono Elena e non tolgo la foto». Cosa è successo : «Non sono Elena». Andrea Delogu sbotta su Instagram. Il motivo? Uno scambio di persona, una bordata di commenti e richieste. Un equivoco che l'ha costretta a chiarire tutto. La foto...

Salvini e Renzi duro scontro da Vespa ma era vero o nemici per finta? Ecco Cosa ha visto un giornalista prima della diretta : Uno scontro senza risparmiarsi quello tra i due Matteo ieri da Bruno Vespa. Quattro milioni di spettatori incollati al televisore per vedere i due duellanti. Uno leader incontrastato della Lega, partito vicino al 34% dei consensi, l’altro il grande regista del governo giallorosso e poi fondatore di Italia Viva. Secondo il giornalista Michele Brambilla presente alla trasmissione i due, davanti alle telecamere se le sono date di santa ...

Salvini e Renzi da Vespa - Brambilla era lì : "Cosa gli ho visto fare prima della diretta". Nemici per finta? : Nemici per finta, Matteo Renzi e Matteo Salvini. In studio a Porta a porta, i leader di Italia Viva e Lega se le sono date di santa ragione, per la gioia di Bruno Vespa e Raiuno. Ma lontano dalle telecamere, suggerisce il direttore del Quotidiano nazionale Michele Brambilla, il loro rapporto era mol

Taylor Mega - la bomba : la confessione intima dell’influencer fa ammutolire tutti. Cosa ha fatto sapere : Taylor Mega è una nota influencer che è diventata famosa grazie alla sua relazione con Flavio Briatore. Oggi, però, Taylor Mega non è più la ex ragazza di. No, oggi lei è una influencer e una donna affermata che porta avanti con determinazione il suo progetto imprenditoriale. Bella, affascinante, sexy, disinibita e grande provocatrice. Ultimamente si parla moltissimo di lei per via del triangolo amoroso lei, Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte. ...

Reggio Calabria - trovate in un garage armi da guerra ed esplosivo : Cosa si muove nelle dinamiche della ‘ndrangheta dopo gli arresti : Un arsenale con tanto di pistole, fucili, mitragliatrici ed esplosivo. armi da guerra ma anche un panetto di cocaina, da oltre un chilo, con impresso il simbolo della massoneria. Forse un market dove le cosche si rifornivano in caso di necessità, una sorta di “store dell’illecito”. Più probabilmente, il segnale che a Reggio Calabria sta succedendo qualcosa nelle dinamiche della ‘ndrangheta dopo gli arresti dell’estate scorsa che hanno colpito la ...

Cosa c'è nella bozza della manovra varata a tarda notte dal governo : Quasi cinque ore di riunione non bastano a sciogliere i nodi ancora aperti e ricomporre le divisioni interne alla maggioranza di governo sulle misure anti evasione, fortemente volute dal premier Giuseppe Conte, che incassa la sponda del titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri (e dei dem). Ma i fronti aperti da renziani e pentastellati sul tetto al contante (norma su cui si starebbe ragionando per raggiungere una intesa, riferiscono fonti ...

Titoli e aperture : i quotidiani in edicola raccontano Cosa c'è nella bozza della manovra licenziata a notte fonda : È stata licenziata la bozza della manovra da inviare alle Unione Europea. E Quota 100 resta. Fissato intanto il tetto per le operazioni in contanti: mille euro. Ma nel frattempo sulle tasse prosegue il duello tra il premier Giuseppe Conte (“Basta diktat!” ed esorta ad una lotta più coraggiosa a chi non paga le tasse) e l'asse Renzi-Di Maio. Non c'è infine accordo sul carcere agli evasori mentre il taglio del cuneo fiscale è solo per i ...

Manovra - sì «salvo intese» del Consiglio dei ministri a dl fiscale e legge di Bilancio Cosa cambia : pensioni| lavoro | fisco : I documenti approvati «salvo intese». Inviato a Bruxelles il documento programmatico. Il tetto al contante cala da 3.000 a 2.000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1.000 euro negli anni successivi

Fortnite - al posto del gioco appare un buco nero (che i giocatori fissano per ore) : ecco Cosa è accaduto : Prima sono stati sparati dei missili che hanno bombardato l’Isola poi dal cielo è caduto un meteorite gigante e infuocato e dall’impatto ne è nato un buco nero che ha lentamente risucchiato tutto il mondo circostante. È ciò che è successo agli utenti che nella serata di domenica 13 ottobre, alle 20, erano online nell’universo di Fortnite. Circa sei milioni di giocatori stavano partecipando a un evento speciale chiamato, appunto, “The End”, la ...