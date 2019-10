Cosa prevede la legge sulla videosorveglianza in Italia

Fonte : agi

(Di giovedì 17 ottobre 2019) "La sentenza della Corte di Strasburgoocculta dei lavoratori in azienda a mio avviso è positiva, perché opera un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del lavoratore e il diritto dell'azienda a proteggere il proprio patrimonio". Lo dice all'Agi, Aldo Bottini, presidente degli Avvocati Giuslavoristini, commentando la sentenza della Corte di Strasburgoocculta dei lavoratori in azienda. "E' interessante il fatto che la Grande Chambre abbia ribaltato il giudizio precedente - osserva Bottini - in prima istanza la Corte europea dei diritti dell'uomo si era espressa a favore dei lavoratori in quanto non erano stati avvertiti della presenza delle telecamere. La Grande Chambre invece ha ritenuto che queste riprese fossero legittime, perché non erano state effettuate a casaccio ma ...

Montecitorio : Favorevoli 553, contrari 14, astenuti 2. La Camera approva in via definitiva la #RiformaCostituzionale in materia d… - RosarioPorzio1 : Qualcuno ha capito cosa prevede il DEF ? - TutteLeNotizie : Brexit, la frontiera tra Ulster e Irlanda (che resta in Ue) “si sposta” in mare e nuovo… -