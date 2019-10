CorSport | Insigne-Ancelotti | per la terza volte interviene Raiola

I voti di Insigne : Repubblica - da “applausi”. CorSport - un primo tempo in cui dà ragione ad Ancelotti : Un Lorenzo Insigne da “applausi”, come lo definisce Repubblica, quello sceso ieri sera in campo nell’Italia di Mancini contro la Grecia , non segna, ma è protagonista per tutta la serata di una grande prestazione. Lo confermano i voti di oggi, Insigne prende ovunque 6,5 ed è tra i migliori insieme Bernardeschi (autore del secondo gol). Un primo tempo che da ragione ad Ancelotti, secondo la Gazzetta, ma una ripresa in cui si ...

Il CorSport : “In quel contropiede Insigne ha buttato via un’occasione e un po’ di stesso” : Il Corriere dello Sport sottolinea quali possano essere i problemi che Ancelotti ha da affrontare con il suo Napoli per fargli ritrovare il suo gioco espresso contro il Liverpool e tra questi c’è Lorenzo Insigne. Il capitano non si sta comportando da vero capitano e la differenza tra avere il vero Insigne o meno si fa notare, come accaduto durante la partita con il Torino, perché “i fuoriclasse non scelgono di fare tutto da ...

CorSport : Insigne c’é. Domani il capitano sarà titolare a Torino : Il turno di panchina per richiamare all’ordine Lorenzo Insigne ha sortito i suoi effetti. Il Corriere dello Sport scrive che Insigne è stato perdonato e che Domani, contro il Torino, sarà sicuramente in campo da titolare. Salvo imprevisti, naturalmente, che però non dovrebbero esserci. Lorenzo c’è. titolare: come in un certo senso aveva fatto capire Ancelotti a Genk. Caso chiuso, verrebbe da dire, salvo sorprese. Salvo stravolgimenti che non ...

CorSport : la tribuna di Insigne è un monito per tutti. Ieri il chiarimento con Ancelotti : La decisione di Ancelotti di mandare Insigne in tribuna è stata un monito per la squadra, scrive il Corriere dello Sport. Ieri i due si sono chiariti. L’allenamento è filato via tra impegno di Lorenzo – una “silenziosa dedizione”, la definisce il quotidiano sportivo – sorrisi e chiacchiere. Il mister vuole di più. Mentre nell’aria resta l’interrogativo che va avanti da tempo. Riguarda quanto davvero Insigne valga per il Napoli, cosa rappresenti ...

CorSport : Genk-Napoli - torna Insigne. Dubbio in attacco : Milik o Lozano accanto a Mertens? : Ritorna la Champions e ritorna anche Lorenzo Insigne. Uno che in Europa riesce spesso a lasciare il segno, come contro il Real Madrid o il Psg. Il Napoli partirà stamattina alle 9.45 da Capodichino in direzione Liegi. Un paio di ore di volo, poi la squadra procederà in pullman. A fine giornata ci sarà l’incontro con la stampa e la rifinitura alla Luminus Arena, con i suoi 25mila posti che domani saranno tutti esauriti. Il Corriere dello Sport ...

CorSport : Ancelotti sposta Lozano sulla fascia sinistra. Fuori Insigne : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi al San Paolo contro il Brescia Ancelotti impiegherà Hirving Lozano a sinistra, per sfruttare la fascia che più piace al messicano. Finora il tecnico lo ha sempre schierato al centro, ma il bottino di gol è stato magro rispetto allo standard di Lozano. In quattro partite giocate con la maglia del Napoli, e 192 minuti in campo, il messicano ha segnato solo 1 gol. Pochi. Tanto che in Messico hanno ...

CorSport : Napoli-Brescia - Insigne riposa. Ballotaggio Milik-Llorente accanto a Mertens : Il CorSport azzarda la formazione che Ancelotti schiererà in campo domani contro il Brescia. Con Koulibaly fuori dai giochi, in difesa dovrebbe esserci la coppia Manolas-Luperto davanti alla porta difesa da Meret. Le condizioni di Maksimovic saranno infatti valutate oggi ma sembra improbabile che possa recuperare in tempo per la partita. Ai lati, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo e Ghoulam, favorito su Mario Rui, al quale Carletto ...

CorSport : Insigne a quota 80. Tre gol in 4 giornate. Mai così dal 2012-13 : Sono 80 i gol segnati finora da Lorenzo Insigne. Ha giocato 308 partite in maglia azzurra ed è il settimo per presenze nel Napoli. L’attaccante partenopeo, scrive il Corriere dello Sport, ha nel mirino Mertens, che è a quota 113 e Maradona, a quota 115. E, perché no, anche i 121 gol di Hasmik. Ma prima c’è da raggiungere Gonzalo Higuain e i suoi 91 gol. È tornato sulla fascia sinistra, Ancelotti gliel’ha restituita. Una posizione che gli piace, ...

CorSport : Insigne incerto per la Samp. Più probabile il ritorno contro il Liverpool : Insigne continua a seguire la tabella personalizzata per venire fuori dall’infortunio muscolare che lo ha condizionato nella partita contro la Juventus. Il risentimento ai flessori della coscia destra rimediato nel riscaldamento allo Stadium lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale e adesso Lorenzo punta al rientro in campionato. contro la Samp non è sicuro che ci sarà. La terapia, per allora, sarà completata, ma, scrive il Corriere dello ...

CorSport : il Napoli propone a Insigne un prolungamento con ritocco verso il basso : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe proposto a Lorenzo Insigne un prolungamento di contratto con ritocco verso il basso. Si tratta con il suo agente, Mino Raiola. All’inizio dell’estate il rinnovo dell’attaccante di Frattamaggiore ha tenuto banco, con le richieste del procuratore che chiedeva agevolazioni sui diritti di immagine, un prolungamento e il ritocco all’ingaggio. Il Napoli lavora anche al rinnovo di Younes, ...

Infortuni Napoli - CorSport : Insigne tenta il recupero per la Samp - rischio Milik : Infortuni Napoli, ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione sulle defezioni di Lorenzo Insigne ed Arek Milik, entrambi bloccati in infermeria Infortuni Napoli, CorSport: Insigne tenta il recupero per la Samp, rischio Milik. Il capitano si fatto male nel corso del riscaldamento nel pre gara contro la Juventus, ha forzato per giocare ma è andata male. Lorenzinho, infatti, non è tornato in campo nella ripresa e ...

CorSport : a metà della prossima settimana Insigne saprà se giocherà contro la Samp : Lorenzo Insigne è ancora alle prese con l’infortunio muscolare che lo ha colpito nel riscaldamento pre Juve-Napoli. Un problema al flessore della coscia destra che è in via di risoluzione, ma per il quale ancora non si sa se ci sarà soluzione prima della partita di sabato prossimo contro la Samp. Per avere certezza che possa scendere in campo, occorrerà aspettare la metà della prossima settimana, quando si entrerà nel vivo degli allenamenti, ...

CorSport : Insigne si era infortunato nel riscaldamento - ma ha voluto giocare ugualmente : Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è già a Napoli per lavorare al recupero del risentimento muscolare al flessore della coscia destra che lo ha colpito allo Stadium Vietato rischiare più così, scrive il Corriere dello Sport a proposito dell’infortunio muscolare di Lorenzo Insigne. Perché, sempre secondo il Corriere, il capitano del Napoli si è arreso alla sostituzione al termine del primo tempo, ma il problema era sorto nel ...