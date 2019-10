Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019)alla nazionale italiana di Roberto Mancini per la conquista della qualificazione Europea a punteggio pieno. Tutto bene, però qualche però c’è… Al netto del sistema di qualificazione dei campionati europei, nel quale 55 squadre di livello tecnico totalmente diverso si scontrano per eliminarne solo 31, il girone dell’Italia comprendeva squadre davvero lontane dal livello medio del calcio continentale. Dividiamo le partite in funzione di periodi in cui sono state giocate e verifichiamo ildella nazionale italiana e quello delle sue avversarie. Marzo 2019 Italia 18a, Finlandia 59a, Liechtenstein 181o Giugno 2019 Italia 17a, Grecia 43a, Bosnia Erzegovina, 35a Settembre 2019 Italia 16a, Armenia 98a, Finlandia 57a Ottobre 2019 Italia 15a, Grecia 60a, Liechtenstein 182o La squadra più vicina alazzurro è stata la Bosnia con 18 posizioni di ritardo. ...

napolista : Complimenti all’Italia ma il ranking dice: piano con l’entusiasmo e i paragoni con Pozzo La squadra più vicina al… - realargi : @POW3R_GC Bella @POW3R_GC complimenti per tutto, grazie per aver portato il Gaming in Italia è grazie a te è tutta… - fabioMeloni13 : RT @IAmJamesTheBond: L'ex musulmano @7amoo101 è illegalmente detenuto da 18 giorni nell'aeroporto di Istanbul. Turchia, Italia e Francia gl… -