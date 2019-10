Commissioni bancarie Pos | Meloni contro Di Maio | ' Da eliminare o banche saranno favorite'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) I confronti politici, ormai, non avvengono più solo nelle aule del Parlamento o in televisione, ma anche e soprattutto attraverso i social network. Luigi Die Giorgiasono stati protagonisti di un botta e risposta su Twitter. Il tema in oggetto è l'evasione fiscale da contrastare con l'ausilio e la diffusione dei pagamenti elettronici che favoriscono la tracciabilità del denaro. In particolare, il Ministro degli Esteri ha manifestato l'esigenza di rivedere il sistema iniziando a riflettere sulla possibilità di limitare le spese relative ai pos. Una prospettiva che, per la leader di Fratelli d'Italia, va affrontata in maniera differente, puntando direttamente all'azzeramento. Dipronto a combattere l'evasione fiscale È noto come uno dei grandi problemi, per l'Italia, sia rappresentato dal così detto "denaro sommerso" che, per forza di cose sfugge al Fisco e non è ...

