Com’è pericolosa la censura di Facebook sulle pagine pro curdi

Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019) È passato poco più di mese da quando esultavamo per la pulizia dai social dellefasciste italiane. Diversi profili, come quelli ufficiali di CasaPound e Forza Nuova ma anche quelli dei loro leader e militanti, erano stati cancellati a inizio settembre perché incoerenti con la policy die Instagram. “Non c’è spazio per le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono”, aveva spiegato. In pratica, i social network avevano fatto quello che non stava facendo lo Stato: difendere la Costituzione italiana, che vieta ogni tipo di discriminazione così come l’apologia del fascismo. La pulizia dei social network dal cancro fascista era allora una buona notizia, o così sembrava. In realtà in diversi avevano sollevato delle perplessità. Non tanto per la cancellazione, quanto piuttosto per l’assenza di linee guide ben definite ...

